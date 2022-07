Is dit de populairste kampplaats van het land? “Onze zomers zijn de komende vijf jaar al bijna helemaal volzet”

Hasselt Culinair wereld­feest ‘Amuse’ keert op 18 september terug naar Domein Kiewit

Wie zot is van culinaire festivals, mag het culinaire wereldfeest ‘Amuse’ zeker niet vergeten in de agenda te zetten. Zo keert dit festival op zondag 18 september opnieuw terug naar Domein Kiewit in Hasselt.

13 juli