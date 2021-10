Inwoners Oudsbergen moeten opnieuw mondmasker dragen en contacten beperken

“In het belang van alle Oudsbergenaren moeten we deze stijging dringend afremmen. We kunnen dat doen door tot en met 29 oktober het aantal sociale contacten zoveel mogelijk te beperken. Door voor een korte periode het sociale leven op pauze te zetten, kunnen we de opmars een halt toeroepen. We lanceren dus enkele aanbevelingen zoals het dragen van een mondmasker en het vermijden van alle niet noodzakelijke sociale contacten. Daar komen de andere normale maatregelen bij, zoals het houden van anderhalve meter afstand, handen wassen en thuisblijven bij symptomen. Als gemeentebestuur annuleren we tot en met 29 oktober al onze eigen activiteiten. In de gemeentehuizen vragen we de bezoekers opnieuw een mondmasker te dragen,” aldus burgemeester Goossens.