Inwoners Oudsbergen moeten opnieuw mondmasker dragen en contacten beperken na stijging coronabesmettingen

Peer RESTOTIP. Cindy (45) verkoopt onder de naam ‘Cindy.licious.cakes’ zelfgemaak­te taarten voor speciale gelegenhe­den

15 oktober De Peerse Cindy Thijs (45) bakt al heel haar leven heel graag allerlei soorten taarten. Ze deed dat altijd voor haar naaste omgeving, tot ze bij een benefiet in 2019 de smaak helemaal te pakken kreeg. Op 1 oktober startte ze met Cindy.licious.cakes voor het grote publiek. “Het is heerlijk om de glimlach van de mensen te zien verschijnen, wanneer ik de taart voor het eerst tevoorschijn tover. Soms moet ik me inhouden om zelf niet emotioneel te worden", vertelt de keukenprinses. Lees hier alles over onze restotips in Limburg.