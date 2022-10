Infomoment rond plannen voor tuin van Commanderij

Lanaken / Maasmechelen Geen enkele chauffeur blaast positief

Afgelopen woensdag tussen 9 uur en 16 uur hield politie Lanaken-Maasmechelen een verkeersactie in samenwerking met de Vlaamse Belastingdienst. In totaal werden 559 bestuurders onderworpen aan een samplingtest. Met deze test kan de politie heel snel weten wanneer een bestuurder vermoedelijk onder invloed van alcohol is. Niemand testte positief op alcohol of vertoonde tekenen van drugsgebruik. Wel werden er een 25-tal onmiddellijke inningen uitgeschreven voor onder meer het gebruik van gsm achter het stuur. De Vlaamse belastingdienst inde onder meer 8.330,15 euro aan vervallen verkeersbelasting. Er werd ook een tractor getraceerd die niet in regel was met de aangifte van de verkeersbelasting en het betalen van de kilometerheffing.

