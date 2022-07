IN BEELD: Ontsnapte serval komt tot rust in Natuurhulpcentrum

Oudsbergen De afgelopen dagen zette een serval de boel op stelten in Oost-Vlaanderen. Het dier werd gespot in het bijzijn van een jong in Wondelgem en enkele uren later aan de andere kant van Gent in Ledeberg. Uiteindelijk werd het gevangen en vandaag komt het beestje tot rust in het Natuurhulpcentrum van Opglabbeek.

Een serval is een grote katachtige uit de Afrikaanse savanne. De dieren worden tot een meter groot en kunnen tot 18 kilogram wegen. Hun dieet bestaat uit kleine zoogdieren, hagedissen, slangen, vogels en insecten. Soms eten ze ook vruchten, vissen en kikkers. De dieren zijn echter niet geschikt als huisdier. In België is het houden van een serval dan ook verboden. Toch leek iemand in Gent zich hier niet aan gehouden te hebben, want in de nacht van donderdag op vrijdag werd de katachtige uit de Afrikaanse savanne gespot.

Volledig scherm Seval die in Gent rondliep is opgevangen door het natuurhulpcentrum in Oudsbergen © Mine Dalemans

Hulpdiensten

Het beestje werd onder meer gespot in Wondelgem. “De serval was vergezeld van een jong en was erg schuchter. Na enkele minuten wandelde ik terug richting mijn auto, waarna het diertje mijn voetsporen volgde en lustig rondsnuffelde”, vertelde Jeroen een dag later. Het beest zette vervolgens zijn tocht verder, waarna Jeroen de hulpdiensten belde. Na een nieuwe verschijning in Ledeberg en een ontmoeting met een hondje, vroeg ook de brandweer om uit te kijken naar het beest.

Uiteindelijk werd het Natuurhulpcentrum gecontacteerd. Net op het moment dat de specialisten vertrokken waren richting Gent, kwam de melding dat de dienst ‘Redden van Dieren’ van de Gentse brandweer het dier al had kunnen vangen in Café Den Boer in Mariakerke. Van het jong waarvan aanvankelijk ook sprake was, bleek geen spoor meer te zijn. Het is onduidelijk of dit beestje er daadwerkelijk was en eventueel nog vrij rondloopt.

