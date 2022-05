Huisbaas (35) stalkt ex-huurder twee jaar lang en steekt haar auto in brand: 4 jaar cel

Vrouwenvoetbal superleague Silke Sneyers (KRC Genk): “Willen sterk seizoen afsluiten met vierde plaats”

Genk Ladies zag in de midweekwedstrijd tegen Standard in de allerlaatste minuut een driepunter ontglippen. De Genkies speelden een prima wedstrijd en leken na de treffer van Joy Kersten op weg naar een driepunter. In de absolute slotfase zorgde Davinia Vanmechelen alsnog voor de gelijkmaker. Op de laatste speeldag ontvangt Genk zaterdag OHL. “Het seizoen afsluiten op de vierde plaats zou een mooie bekroning zijn voor een prima seizoen”, zegt Silke Snyers.

28 april