Grote verkeershinder door zware industriebrand in Oudsbergen

Hasselt Interesse in jacht en natuurbe­heer? Hogeschool PXL en HVV organise­ren studiedag op 21 maart

De Hogeschool PXL en Hubertus Vereniging Vlaanderen (HVV) organiseren op maandag 21 maart een studiedag over de everzwijnenproblematiek in Limburg. Iedereen met interesse in wildbeheer en specifiek het everzwijnenprobleem is van harte welkom.

13 maart