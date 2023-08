Vrouw (41) riskeert stevige celstraf nadat politie doos speed vindt in haar diepvries: “Niets van gezien”

Een moeder (41) van twee jonge kinderen uit Oudsbergen kreeg onverwachts de politie over de vloer nadat een vriend door de politie achtervolgd werd. In haar woning lag heel wat speed verstopt: een zakje op de keukenkast, restanten in de oven en een grote doos speed in de diepvries. De vrouw riskeert daardoor een stevige celstraf maar ze vraagt zelf de vrijspraak. “Die vriend heeft dat daar allemaal gelegd terwijl ik niet thuis was.”