Nieuw speelplein­tje geopend in Laak

Woensdagavond werd het nieuwe speelpleintje van Laak ‘Lakertje’ in Houthalen-Helchteren feestelijk ingehuldigd. “De voorbije jaren hebben we als gemeente dan ook trajecten opgestart om nieuwe speelpleinen aan te leggen”, zegt burgemeester Alain Yzermans (Vooruit-Groen+). “In Helchteren zijn de voorbije jaren twee speelpleinen geopend en ook in Houthalen-Oost en Meulenberg zijn de dossiers lopende.”