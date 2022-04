Gemeente koopt kapperszaak voor heraanleg kruispunt Meeuwen

“Samen met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) willen we het kruispunt met verkeerslichten aan de Dorpsstraat veiliger maken”, zegt Marco Goossens (CD&V), burgemeester van Oudsbergen. “Om daarvoor de nodige ruimte te voorzien, hebben we de twee meest nabijgelegen woningen in de Dorpsstraat aangekocht. Dorpsstraat 5 was al in ons bezit. Tijdens de laatste gemeenteraad hebben we ook de aankoop van Dorpsstraat 3 goedgekeurd, waar vandaag Maurice Haarmode is gevestigd.”