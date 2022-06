Gemeente helpt bij belastingbrief

Wie in Oudsbergen hulp nodig heeft bij het invullen van de belastingbrief, kan daarvoor na afspraak terecht in één van de gemeentehuizen. Dat is het gevolg van een samenwerkingsovereenkomst tussen het gemeentebestuur en de FOD Financiën. Een medewerker van de Federale Overheidsdienst Financiën helpt gratis met de aangifte, op maandag 13 juni in gemeentehuis Opglabbeek of op 14 juni in gemeentehuis Meeuwen, telkens tussen 9 en 17 uur. Een afspraak is wel noodzakelijk. Bel naar 089 810 100 of surf naar www.oudsbergen.be om een afspraak te maken. Let op dat er slechts één aangifte per afspraak behandeld wordt. Breng je identiteitskaart en alle relevante documenten mee naar de afspraak. Kom je voor een andere persoon? Breng dan een volmacht mee.