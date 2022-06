Geld voor wie bomen en hagen uit eigen streek plant

“Binnen ons gemeentelijk klimaatactieplan streven we ernaar om zoveel mogelijk te vergroenen”, zegt Sara Nies, schepen van Milieu, Duurzaamheid, Klimaat en Energie. “Ook Vlaanderen wil vergroenen: 1 extra boom en een halve meter extra haag per inwoner tegen 2030. Die vergroening is al zichtbaar op het openbaar domein, denk aan de bomen die we planten voor pasgeboren Oudsbergenaren en de pop-uptuintjes op braakliggende terreinen in de Centrumstraat en het kruispunt van de Dorpsstraat en de Weg naar Helchteren.”

Potentieel

Oudsbergen wil nu ook de privédomeinen vergroenen. “10 procent van de grondoppervlakte in Vlaanderen is privéterrein. Hier is dus nog veel potentieel om onze klimaatdoelstellingen te behalen. Met deze subsidie voor streekeigen groen willen we onze inwoners aanmoedigen om zoveel mogelijk bomen en hagen aan te planten. We subsidiëren eenmalig de helft van de kosten voor het planten van streekeigen bomen en hagen, met een maximum van 100 euro”, zegt schepen Nies. Het aanvraagformulier en de lijst van toegestane bomen en hagen is terug te vinden op www.oudsbergen.be/streekeigengroen.