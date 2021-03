Gavin (28) komt om na botsing op tractor in Meeuwen: “We gaan hem allemaal zo hard missen”

Hasselt Drugszaak niet behandeld door lockdown in gevangenis

5 maart Vrijdagvoormiddag stond er in de correctionele rechtbank van Hasselt een grote zaak gepland rond een cocaïnebende. De zaak kon echter niet worden behandeld. Dat heeft alles te maken met de lockdown in de gevangenis van Hasselt, waar 21 gedetineerden positief hebben getest op het coronavirus. De betrokkenen zijn in quarantaine geplaatst en de contacttracing is nog volop bezig. Om welke variant van het coronavirus gaat, is momenteel nog niet duidelijk.