Friturist verliest telefoonnummer en mist zo tal van bestellingen: “We worden al dagen aan het lijntje gehouden”

GruitrodeJan Monten en Nele Diepvens van Frats Frit uit Gruitrode zijn de wanhoop nabij. Op één of andere manier zijn ze hun telefoonnummer kwijtgespeeld, waardoor hun klanten onmogelijk nog bestellingen kunnen plaatsen. “Het is onwaarschijnlijk wat er allemaal is gebeurd”, vertelt Monten.

De bal is in het dossier aan het rollen gegaan vorige week dinsdag. “Een klant kwam binnen en vertelde ons het telefoonnummer het niet meer deed. We kijken dit na en komen tot de conclusie dat we zomaar uit het niets een andere telefoonnummer kregen. De provider bevestigde dat dit was gebeurd en beloofde dat ze gingen uitzoeken wat er aan de hand was. Al die tijd horen we niets van hen.”

Man in Genk

Op een bepaald moment besloot Jan om zelf op onderzoek te gaan. “Ons nummer bleek bij een man in Genk te zijn beland. Er was wat geregel onder de providers, maar het probleem bleef aanhouden. Het nummer is immers niet actief en mensen kunnen ons niet bereiken. We lopen bijgevolg massaal veel bestellingen mis.”

Twee mogelijkheden

Volgens de friturist zijn er twee zaken mogelijk. “Ofwel heeft men een verkeerd nummer getypt bij de administratie, waardoor we ons nummer kwijt zijn. Ofwel heeft men ons nummer zomaar vaan iemand anders gegeven, al zou ik niet weten waarom. We vinden het enorm vervelend dat men bij de provider de fouten niet toegeeft en niet reageert op onze vragen. Maar het ergste is natuurlijk dat men tot op vandaag onze zaak niet telefonisch kan bereiken. Ondertussen hebben we wel tientallen keren naar de klantendienst gebeld, zonder veel succes.”

Administratieve vergissing

Enige navraag bij de provider brengt ons iets meer duidelijkheid over de gebeurtenissen. “Zo te zien is er een administratieve vergissing gebeurd waardoor het nummer van de friturist verkeerdelijk werd overgedragen aan iemand anders”, klinkt het daar. “Intussen werd alvast het nodige gedaan om die overdracht ongedaan te maken. De mensen van Scarlet stellen alles in het werk om het nummer van de klant zo snel mogelijk opnieuw in dienst te krijgen. We hopen dit vandaag of morgen in orde te krijgen.”