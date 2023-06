Fietser (57) gewond na botsing in Oudsbergen

Zeven leerkrach­ten Hasseltse sport­school blijven geschorst voor racisti­sche en seksisti­sche Whats­App-berichten

De zeven leerkrachten van de Hasseltse sportschool die vorige week in beroep gingen tegen hun schorsing, blijven toch geschorst. Dat heeft de kamer van beroep van het gemeenschapsonderwijs beslist. Hoe lang ze geschorst zullen blijven, is nog onduidelijk. “Het onderzoek loopt nog steeds", klinkt het bij GO Centraal.