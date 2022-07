Extra zebrapaden in Gruitrode en Neerglabbeek

Limburg Rijd jouw eigen ‘Tour de Limburg’: onze man selecteer­de vijf Limburgse etappes waarbij je je in de Ronde van Frankrijk waant

Nu de Ronde van Frankrijk stilaan op kruissnelheid komt, kriebelt het ongetwijfeld bij menig wielerliefhebber om zelf op de fiets te springen. Onze man stelde voor u een ‘Tour du Limburg’ samen. In vijf etappes verken je tal van elementen uit de echte Ronde van Frankrijk in een Limburgs jasje. Van Lommel tot Zolder, u rijdt toch ook mee in het wiel van Lampaert en Van Aert?

2 juli