Eerste onderzoek toont aan: “Aangereden wolf is zo goed als zeker stamvader August”

UPDATEIn Meeuwen is vanochtend een wolf doodgereden langs de N76. Volgens een eerste onderzoek van INBO (Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek) is het slachtoffer zo goed als zeker August, de vader van de Limburgse wolvenroedel.

Meer over de wolven in Limburg lees je in dit dossier.

De wolf kwam dinsdagochtend vermoedelijk onder een auto terecht terwijl hij aan het oversteken was ter hoogte van de Gestelstraat op de kruising met de N76 in Meeuwen. De politie kwam ter plaatse waarna het Natuurhulpcentrum het dier heeft opgehaald. INBO bracht de wolf vervolgens naar het labo voor een eerste onderzoek.

“De wolf is zo goed als zeker August” bevestigt Jan Gouwy van het INBO. “Het gaat om een volwassen mannelijke wolf van bijna 50 kilogram. Ook het gebit op de röntgenfoto’s, maar ook de kleuren op de staartbasis en de tekening op de kop vormen een perfecte match met August.” Morgen zal INBO een autopsie uitvoeren om de precieze doodsoorzaak van het dier te achterhalen. “Die autopsie gaat ons echter niet veel meer over de identiteit van de wolf kunnen vertellen. Die gaan we pas met honderd procent zekerheid kennen als de resultaten van het DNA-onderzoek bekend zijn, maar dat onderzoek neemt enkele weken tijd in beslag.”

Volgens Jan Loos van Welkom Wolf zou het een ramp zijn indien het effectief om August gaat. “Dan zit je met een moeder en zeven jonge welpen. De kans dat die voor zichzelf kunnen zorgen, en genoeg voedsel kunnen vinden, wordt heel klein. August is de leverancier van voeding, en zeker in deze fase. Laten we hopen dat we het mis hebben.”

Het is niet de eerste keer dat er een wolf op de N76 wordt aangereden. In februari nog werd er een dode wolf gevonden tussen Opglabbeek en Meeuwen. Ook in Hechtel-Eksel en in Kinrooi werden er al dode wolven langs de kant van de weg gevonden.

