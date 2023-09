Een blok speed in de diepvries en nog wat restjes in de oven: mama laat drugs rondslingeren in huis waar ze woont met haar dochter (6) en zoon (14)

Beiaard Hasseltse Sint-Quintinus kathedraal zal half jaar niet meer klinken

Zondag weerklonken in het Hasseltse stadscentrum de laatste tonen van de beiaard. Wegens renovatiewerken aan de kerktoren van de Sint-Quintinus kathedraal zal het klokkenspel (minstens) 6 maanden niet meer te horen zijn in de Hasseltse binnenstad. Gelukkig is er een alternatief.