Dode koe aangetroffen bij boer in Meeuwen: “94 prikkeldraden, maar nog steeds niet genoeg om wolf weg te houden”

OudsbergenZondagochtend is een kadaver van een koe in de Gestelstraat in Meeuwen aangetroffen. Het dier heeft grote wonden op het lichaam, en werd vooral ernstig toegetakeld aan het achterwerk. De oorzaak is nog niet duidelijk, maar het Agentschap Natuur en Bos sluit de aanval van een wolf niet uit. “Het is in elk geval duidelijk dat mijn koeien stevig achterna gejaagd werden”, getuigt boer Bart Smeets.

“Een dierenarts zal deze ochtend in opdracht van het Agentschap Natuur en Bos de nodige DNA-stalen en onderzoeken uitvoeren om meer te weten te komen over de oorzaak”, zo laat woordvoerder Jelle De Wilde van het Agentschap weten. “Dat het om een aanval door een wolf zou gaan, kunnen we nog niet met zekerheid zeggen. Daarvoor moeten we eerst meer te weten komen over de toestand van het dier, eventueel of er pootafdrukken gevonden werden aan de weide en over het resultaat van de DNA-stalen. Op die resultaten moeten we zeker nog enkele weken wachten”, aldus De Wilde.

Quote Ik hoorde achteraf van buurtbewo­ners dat ze mijn koeien hebben horen brullen. Ja, ze hebben echt afgezien. Bart Smeets, eigenaar van dode koe

Meerdere wolven

De aangetroffen koe stond in de weide van Bart Smeets, die een boerderij op de Gestelstraat in Meeuwen heeft. “Ik was deze zondagochtend mijn koeien aan het melken, toen mijn buurman vertelde dat er één van mijn koeien dood in de weide lag”, zegt Smeets. “De veearts is dan langsgekomen om de andere koeien te controleren, maar deze zijn gelukkig gespaard geweest. Op de shock na dan. Volgens de veearts hebben de koeien zich duidelijk moe gelopen, nadat er wolven op de koeien gejaagd hebben. Het zou niet één wolf zijn geweest, maar meerderen. De veearts kan daar later pas volledig uitsluitsel over geven, maar het is duidelijk dat de koeien hebben afgezien. Ik hoor nu ook van buurtbewoners dat ze de koeien zelfs hoorden brullen, maar op dat moment weet je natuurlijk niet wat er gaande is...”

Staart afgebeten

Volgens Smeets is het dan ook niet de eerste keer dat de wolven een moordlustig bezoekje brengen in de buurt van de Gestelstraat. “Dit voorjaar werden er nog vijf schapen van mijn buur hard toegetakeld, waarvan er eentje zeker 20 meter verder uit de weide was gesleurd. Onze koeien waren vorige week zelfs nog aan de beurt. Zo kwam ik een keer rond half zes ‘s ochtends bij de stallen aan, toen mijn vrouw opeens opmerkte dat twee van onze koeien geen staart meer hadden. Eerst dachten we dat die staart was afgetrapt, maar een veearts stelde vast dat de staart wel degelijk werd afgebeten...Ongelofelijk dat nu weer zoiets moet gebeuren. Onze weide is met liefst 94 prikkeldraden afgemaakt. Een buurman van mij heeft zijn kalveren intussen allemaal al binnen staan uit angst. Op een duur weet je niet meer wat je nog kan doen om de wolf hier weg te houden.”

Of het daadwerkelijk om een aanval van een wolf of meerdere wolven gaat, moet verder onderzoek van de veearts en het Agentschap Natuur en Bos later duidelijk maken.