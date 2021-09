Dirk Draulans over de 'probleemwolf': "Boeren moeten niet komen janken maar zich aanpassen”

Vliermaal Regentes riskeert 18 maanden cel voor oplichting van oud-burgemees­ter: “Veel spijt van wat ik gedaan heb”

17 september Een 45-jarige regentes riskeert 18 maanden cel omdat ze oud-burgemeester van Vliermaal Jos Werelds oplichtte. Terwijl de tachtiger in 2018 maandenlang in het ziekenhuis lag, schreef ze 36.500 euro van zijn geld over op haar rekening. Ook de witte Range Rover van de inmiddels overleden ex-burgemeester kwam op haar naam te staan. “Jos is op een schaamteloze en meedogenloze manier belogen, bedrogen en bestolen.”