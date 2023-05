Dieven gaan aan de haal met laptops en gsm

Niet meer aanschui­ven voor drankbon­nen: Genk on Stage voor het eerst volledig cashvrij

Op 23, 24 en 25 juni barst het feest weer los, want dan staat Genk on Stage weer op het programma. Dit jaar schakelt de stad over naar een volledig cashless betaalsysteem. “Vanaf nu betaal je overal met je bankkaart of met je Doe es Genk-kaart”, zegt schepen van Evenementen Karel Kriekemans (CD&V).