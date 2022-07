“Deze vogels zijn daar opzettelijk vrijgelaten voor de plezierjacht”: Natuurhulpcentrum spreekt van illegaal circuit dat honderden tamme eenden op het water zet

OudsbergenWorden er in Limburg illegaal honderden tamme eenden uitgezet ten behoeve van de (plezier)jacht? Het Natuurhulpcentrum van Oudsbergen is ervan overtuigd dat dit wel degelijk het geval is. Met tal van beelden, verhalen, quotes en zelfs een verduidelijkend filmpje maakt het centrum haar standpunt duidelijk. “Blijkbaar is er een illegaal circuit actief met verschillende actoren, klinkt het bij het Natuurhulpcentrum.

Bij het Natuurhulpcentrum kwamen verschillende verhalen en beelden binnen die aantonen dat er tal van wilde eenden opduiken in Limburg. Dit is de meest voorkomende eendensoort in onze streken, al is er de laatste jaren een lichte achteruitgang merkbaar. De eenden op de beelden hebben volgens waarnemers allemaal dezelfde leeftijd, maken een tamme indruk en zijn massaal aanwezig. “Toevallig of niet gaat het steeds om waterplassen of moerasgebieden die ingekleurd zijn als jachtgebied.”

Een anonieme wandelaar merkt op dat dit onder meer het geval is in een jachtgebied van een rijke industrieel. “Er wordt alles aan gedaan om maar geen pottenkijkers toe te laten. Maar, de beelden zijn hallucinant: wanneer de wandelaar aan de waterkant staat zie je al minstens honderd wilde eenden. En het wordt nog gekker: wanneer er enkele blaadjes in het water gegooid worden verschijnen er vanuit het riet nog eens enkele honderden wilde eenden van dezelfde leeftijd. Naar schatting gaat het om 500 vogels.”

Onnatuurlijk

Het Natuurhulpcentrum ruikt onraad en legde de beelden voor aan een aantal experten. Ornitholoog en voorzitter van de Limburgse Vogelwerkgroep Jan Gabriëls fronste bedenkelijk de wenkbrauwen bij het zien van al die eenden en is stellig hierover: “Dit is volkomen onnatuurlijk en is ecologisch gezien niet te verklaren. Deze vogels zijn daar opzettelijk vrijgelaten voor de plezierjacht.”

Ook Steven Jacobs, plantenexpert van de Universiteit Antwerpen ziet grote problemen als honderden wilde eenden gedropt worden in een gebied. “Net zoals bemesting op het land een negatieve invloed heeft op kwetsbare natuurgebieden, kan de bemesting die gebeurt door de massale hoeveelheid uitwerpselen van zoveel eenden, de waterkwaliteit sterk beïnvloeden. Niet alleen de totale hoeveelheid voedingsstoffen, maar ook de stikstof/fosfor-verhouding dreigt in die mate te veranderen, dat bepaalde zeldzame plantengemeenschappen die zich in de vijvergebieden van Midden-Limburg bevinden, op die locaties zelfs volledig kunnen verdwijnen. Bovendien hebben jonge eenden veel voedsel nodig en dat kan ten koste gaan van de rietkragen, een belangrijke broedbiotoop is voor heel wat zeldzamere Limburgse broedvogels.”

Niels Luyten van Vogelbescherming Vlaanderen merkt op dat het niet alleen een Limburgs probleem is en haalt er enkele rechtzaken bij die momenteel lopende zijn voor net dezelfde feiten in Oostmalle en Hingene. Daarbij heeft Vogelbescherming zich burgerlijke partij gesteld. Wetenschapper Joachim Mergeay van Natuur en Bosonderzoek maakt zich dan weer ernstig zorgen over de genetische vervuiling. Meerdere studies tonen immers aan dat wilde eenden afkomstig uit kweek niet goed aangepast zijn aan omstandigheden in de vrije natuur.

Gedrag

Niet alleen het onrealistisch hoge aantal wilde eenden van dezelfde leeftijd op één plaats is op zijn minst merkwaardig te noemen. Ook het gedrag van de dieren is volgens het Natuurhulpcentrum opvallend. “Een wilde eend is van nature schuchter en houdt de nodige afstand ten opzichte van mensen. In dit geval komen de vogels letterlijk met honderden naar je toe gesneld. Vooral als je iets in het water gooit komen de eenden kijken of het voedsel betreft. Dergelijk gedrag kan je verwachten in een druk stadspark waar de eenden tam geworden zijn, maar op een afgesloten jachtterrein waar publiek niet is toegelaten, is het toch opmerkelijk.”

“Ethisch is het natuurlijk verwerpelijk om enkele dagen voor de start van het jachtseizoen, 500 tamme eenden op een vijver te zetten. Blijkbaar is er een illegaal circuit actief met verschillende actoren: kwekerijen die jonge eenden aanbieden, transporteurs die clandestien de dieren invoeren en klanten die de vogels ter plaatse vrijlaten. Bovendien is er nog steeds waakzaamheid voor vogelgriep.”

Het Natuurhulpcentrum wijst dan ook naar de jagerij en maakt de vergelijking met het uitzetten van gekweekte fazanten. Vanuit de Hubertus Vereniging Vlaanderen werd inmiddels al gereageerd. Men haalt aan dat er weinig bewijs is voor de beschuldigingen, maar de praktijken worden wel stellig veroordeeld.

