Derde wolvin doodgereden in één jaar: “Sommige wolven in Ardennen wachten al jaren op partner”

Hasselt/Zonhoven/Diepenbeek Limburgse fietsorga­ni­sa­ties herdenken slachtof­fers van ‘zwarte donderdag’: “Nul verkeerson­ge­val­len tegen 2050? Nog véél werk aan”

Donderdag 28 oktober was een zwarte dag voor fietsers in Limburg. Alleen al in de zone van Politie Regio Hoofdstad lieten drie fietsers het leven na een verkeersongeval, en in Bree viel diezelfde dag nog een vierde slachtoffer. De organisaties FietsFront Hasselt, Zonhoven Fietst en Fietsverzet Diepenbeek organiseerden daarom vandaag een fietstocht van Hasselt naar Diepenbeek om de slachtoffers te herdenken, én om versneld werk te eisen voor meer fietsveiligheid.

12 november