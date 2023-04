Commanderij van Gruitrode opent binnenkoer voor communiefoto’s

‘Samen Tafelen met Senioren’ trekt naar De Piepel

Vanaf mei kunnen Tongerse senioren ook in het dienstencentrum De Piepel ‘Samen Tafelen’. Een keer per maand kunnen ze er terecht voor een warme of koude maaltijd aan een democratische prijs van 8 euro. Het initiatief is een organisatie van vrijwilligerscollectief ‘Vrienden van De Piepel’.