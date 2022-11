CD&V Oudsbergen trekt met huifkar de deelkernen in

“Wat ons team moet kenmerken, is dat we dicht bij onze inwoners staan. Vorig jaar werd ik plots burgemeester en kwamen er wat vernieuwingen in onze ploeg. Hoog tijd om onze inwoners te ontmoeten. We willen luisteren naar hun vragen en noden en ondernemen actie om werkelijk het verschil te maken. Daarom nodigen we alle Oudsbergenaren in 2022 en 2023 uit op een kernpraatje in hun buurt”, legt Marco Goosssens uit.