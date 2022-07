Brandweer zal nog dagenlang de wacht houden aan Oudsberg: “De effectieve schade betreft 2 à 3 hectare”

OudsbergenFeestdag of niet, donderdagochtend stond de brandweer Oost-Limburg opnieuw te blussen aan de Oudsberg om de natuurbrand onder controle te houden. Het goede nieuws was wel dat de regen ervoor gezorgd heeft dat de temperatuur enorm is afgenomen. “Dat zal nog enkele dagen het stramien blijven”, blikt burgemeester Marco Goossens (CD&V) vooruit.

De afgelopen dagen waren er op verschillende momenten kleine heropflakkeringen ontstaan van het vuur aan de Oudsberg, waar de fusiegemeente naar genoemd is. Een stuk hout of een boomstam vatten weer vuur omdat er veel hitte in de grond zit en de bodemlaag warm blijft. In combinatie met de wind vormen deze een potentieel gevaar, dus is de brandweer constant paraat.

“De brandweerlui waren met drie wagens aanwezig. Op de middag was er even een pauze en rond 16 uur is er een nieuwe ploeg aangekomen met vers bloed. Zij blijven de hele avond blussen. ‘s Nachts is er bewaking aan de Oudsberg. Kleine brandjes binnen het gebied laten de brandweermannen gebeuren, de focus ligt erop dat deze niet verder kunnen uitbreiden. Deze werkwijze houden we daar nog enkele dagen aan; Er is geen gevaar, maar we willen de situatie wel permanent blijven monitoren.”

Toegangsverbod

Rond het natuurgebied geldt momenteel een toegangsverbod. Woensdag moesten een 50-tal nieuwsgierigen zelfs uit het bos worden gehaald. De kampplaatsen in de buurt werden enkel dinsdag even geëvacueerd, maar tot nader orde werd er geen enkel kamp vroegtijdig afgebroken. Het toegangsverbod geldt nog zeker tot en met zondag.

De grote brand brak dinsdag uit. Er is sprake van vijf hectare natuur die aan het Zavelbos in de vlammen is opgegaan. De burgemeester wil die cijfers wel nuanceren: “Het is een vrij grillige vorm. Vanuit de lucht spreek je inderdaad snel over vijf hectare. Als je dan op de grond gaat kijken, is er sprake van twee à drie hectare aan effectieve oppervlakte die beschadigd is.”

Verleden

In 2011 ging er bij een zware bos- en heidebrand op het militair schietterrein in Meeuwen-Gruitrode al eens 200 hectare natuurgebied in de rook op. Deze brand werd veroorzaakt door een burger die na een avondje stappen het schietterrein was opgereden. Behalve de lijken van de bomen is hier vandaag niets meer van te zien. In vergelijking met deze enorme schade, valt de brand van nu behoorlijk mee. “Oudsbergen heeft inderdaad een geschiedenis van natuurbranden. Deze locatie, aan de Oudsberg, is echter een primeur. Meestal vinden de branden plaats in de buurt van het militair domein.

