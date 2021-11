Boezemvriend neemt afscheid van Jasper Antonissen: “Hij wist dat hij eerder euthanasie zou krijgen dan toestemming om medicinale cannabis te gebruiken”

Oudsbergen Building Group Jansen koopt perceel over van gemeente

Building Group Jansen koopt een perceel grond over van het gemeentebestuur, gelegen naast hun vestiging in de Fabriekstraat op de KMO-zone Klein-Heide. Deze gronden waren eigendom van het gemeentebestuur. “Building Group Jansen had interesse in dit perceel van 1,65 ha om te kunnen uitbreiden”, zegt schepen An Knoops (CD&V). “Zij kunnen nu aan de slag met het uittekenen van hun plannen en daarna de nodige vergunningen aanvragen.”

28 oktober