Beveiligingsbedrijf zet mistgeneratoren in om ruimtes te desinfecteren, Crevits trekt steunt uit voor project

Hasselt / Aalst Aalstenaar krijgt 5 jaar stadionver­bod na wangedrag in Hasselt

Wanneer het over supportersgeweld in het voetbal gaat, denkt u wellicht meteen aan de fans van Standard die tennisballen op het veld van Mechelen gooiden, of de Beerschot-fan die in de Antwerpse derby een vuurpijl in het uitvak gooide, maar ook in de lagere regionen van het voetbal is er wel degelijk supportersgeweld. En de daders worden er wel degelijk gestraft. Zo werd een 29-jarige man uit Aalst dinsdag door de correctionele rechtbank van Hasselt veroordeeld tot een stadionverbod van vijf jaar.

18 januari