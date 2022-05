ASSISEN. Zo schetsen deskundigen de persoonlijkheid van beschuldigden op moordproces van Silvio Aquino: “Van leugenaar tot opgeblazen zelfbeeld”

Op 27 augustus 2015 wordt het voertuig van Silvio Aquino en zijn echtgenote Silvia rond de middag klemgereden op de Sint-Hubertuslaan in Oudsbergen. Er ontstaat een vuurgevecht met meerdere in het zwart geklede mannen met bivakmutsen die zich uitgeven als politieagenten. Silvio Aquino is met vijf kogels in het hoofd en twee in de borst kansloos. Zijn vrouw Silvia kan nog net op tijd ontsnappen. Ex-restauranthouder en vermeende opdrachtgever Martino Trotta (62) en vier vermoedelijke uitvoerders van een Bosnische familieclan staan terecht voor moord en gijzeling met de dood van Silvio Aquino tot gevolg, gijzeling van diens echtgenote Silvia L. en een eerdere poging tot gijzeling van Silvio Aquino. Lees alles over de zaak in ons dossier.

Volgens de deskundigen zijn zowel Martino Trotta als Sandro Hamidovic (52), Bosko Hamidovic (40) en stiefzoon Nebush Pavlovic (36) gemiddeld begaafd. Alleen broer Dragisa Hamidovic (43) wordt met een IQ van 80 eerder zwakbegaafd beschouwd. De beschuldigden zijn alle vijf toerekeningsvatbaar, want geen van hen lijdt aan een geestesstoornis.

Quote Sandro heeft zeker de capacitei­ten om te liegen met een uitgestre­ken gezicht Gerechtspsycholoog Renaat Mattheus

Gerechtspsycholoog Renaat Mattheus over Trotta: “Zijn zelfbeeld is nogal groot en overgewaardeerd, waardoor er een verhoogde gevoeligheid is voor krenking.” Ook beschuldigde Sandro Hamidovic (52), oudste broer van de Hamidovic-clan, die bekende dat hij de schoten op Silvio Aquino loste, deelt dat opgeblazen zelfbeeld. “Dat vertaalt zich vaak in een gevoel dat men kan doen en laten wat men wil. Hij hanteert een goedlachse, amicaal ogende stijl maar plaatst zich graag boven anderen. Hij kan zich moeilijk conformeren naar wetten en regels. Toch kan hij zichzelf voldoende inleven”, klonk het besluit.

Vooral dat laatste vond aanklager Boyen nogal vreemd. “Hoe rijmt u dat met het feit dat hij zijn overleden zoon als een stuk vuil achterlaat op de pechstrook van de autosnelweg?”, vroeg hij zich luidop af. “Het is niet omdat men zich kan inleven in een situatie dat men dat ook doet. Soms kan het inlevingsvermogen op de tweede plaats komen in het voordeel van eigen gewin”, aldus Mattheus.

Masker van de clown

“Hij heeft zijn zoon daar pas achtergelaten op het ogenblik dat ze hem hadden gereanimeerd en het duidelijk was dat er niets meer voor hem kon gedaan worden”, reageerde Dimitri de Beco, de advocaat van Hamidovic, dan weer. “Hij was ook diegene die het meest aangedaan was en riep ‘my baby, my baby’. Welke waarde wordt dan op dat ogenblik boven welke waarde gesteld, vraag ik mij af?” Dat gedrag kon kaderen in het ‘fight or flight’ principe, zei Mattheus.

“Mijn cliënt is dus wel in staat om zich in te leven. Hij is dus geen gevaarlijke kernpsychopaat?”, ging De Beco verder. “Dat klopt. Maar niet alleen kernpsychopaten zijn gevaarlijk”, luidde het antwoord van Gerechtspsychiater Verelst.

Quote Dragisa heeft de minst gestoorde persoon­lijk­heid. Het verbaast me niet dat net hij meer open is geweest Gerechtspsychiater Verelst

Verder sprak men in het deskundigenverslag bij Hamidovic over ‘het masker van een clown’. “Hij kan zich oppervlakkig aanpassen en zich tijdelijk anders voordoen. Hij heeft zeker de capaciteiten om te liegen met een uitgestreken gezicht”, verduidelijkte Mattheus nog.

Eerst gesproken

Ook in de persoonlijkheidsstructuren van broer Bosko (40) en stiefzoon Nebusha (36) werden antisociale en narcistische trekken vastgesteld. Alleen broer Dragisa Hamidovic (43) heeft die narcistische trekken niet. “Zijn persoonlijkheid is de meest gezonde van diegene die we hebben onderzocht”, zei Verelst. Een jurylid vroeg zich af of hij misschien daarom als eerste begon te praten. “Diegene met de minst gestoorde persoonlijkheid zijn misschien het snelst geneigd om minder te liegen. In die zin verbaast het mij niet dat net deze persoon meer open is geweest”, was Verelsts antwoord. “Kan het ook zijn dat iemand begint te spreken om bijvoorbeeld een lagere straf te krijgen?”, zei Jessica Florizoone, advocaat van beschuldigde Nebusha, tot slot. “Ook dat was mogelijk.”

Mede gelet op de juridische voorgeschiedenis bestaat de kans voor alle verdachten dat ze in de toekomst nieuwe feiten plegen, gaf dokter Verelst nog mee.

