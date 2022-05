ASSISEN. Verdediging Hamidovic clan verdeeld op proces Silvio Aquino: van een ontvoering om te gaan stelen tot een gijzeling voor losgeld

OudsbergenIn de laatste rechte lijn van het assisenproces rond de dood van Silvio Aquino, die op 27 augustus 2015 op klaarlichte dag neergekogeld werd met vijf kogels in het hoofd en twee in de romp, hebben de advocaten van de laatste Hamidovic clanleden hun pleidooien afgewerkt. En dat zorgde voor heel wat verwarring, want van enige eensgezindheid was geen sprake. Een van de clanleden raakte zelfs niet meer aan zijn eigen versie uit.

Op 27 augustus 2015 wordt het voertuig van Silvio Aquino en zijn echtgenote Silvia rond de middag klemgereden op de Sint-Hubertuslaan in Oudsbergen. Er ontstaat een vuurgevecht met meerdere in het zwart geklede mannen met bivakmutsen, die zich uitgeven als politieagenten. Silvio Aquino is met vijf kogels in het hoofd en twee in de borst kansloos. Zijn vrouw Silvia kan nog net op tijd ontsnappen. Ex-restauranthouder en vermeende opdrachtgever Martino Trotta (62) en vier vermoedelijke uitvoerders van een Bosnische familieclan staan terecht voor moord en gijzeling met de dood van Silvio Aquino tot gevolg, gijzeling van diens echtgenote Silvia L. en een eerdere poging tot gijzeling van Silvio Aquino. Lees alles over de zaak in ons dossier.

Nadat de advocaten van vermeende opdrachtgever Martino Trotta (63) en clanleider Sandro Hamidovic (52) de jury al overspoeld hadden met een juridisch steekspel door aan te halen dat er geen sprake was van een gijzeling met de dood tot gevolg maar van een diefstal met geweld en van een doodslag, schotelde ook de verdediging van broers Bosko (40) en Dragisa (43) Hamidovic en stiefzoon Nebusha (36) de jury voor elk van de clanleden nog een specifieke benadering voor.

Aanklager Patrick Boyen had gisteren gevraagd om alle Hamidovic-clanleden te veroordelen voor de poging gijzeling van Silvio Aquino op 6 augustus 2015, de gijzeling met de dood tot gevolg van Silvio Aquino op 27 augustus 2015 en de gijzeling van zijn echtgenote Silvia. Maar bijna elk clanlid gaf een eigen versie voor de feiten. Hans Valkenborg, advocaat van broer Bosko Hamidovic (40) hamerde op de beperkte rol van zijn cliënt, die enkel op de uitkijk had gestaan. Ook voor Valkenborg was er geen sprake van een gijzeling.

“Bosko pleit schuldig aan poging diefstal met geweld op 6 augustus 2015 en aan een diefstal met geweld op 27 augustus met de verzwarende omstandigheid dat er wapens zijn gebruikt. Maar we pleiten onschuldig aan de gijzeling van Silvia en aan de gijzeling van Silvio met de dood tot gevolg op 27 augustus 2015", legde de raadsman de jury uit. “Bosko bekleedt in de rangorde de laatste plaats. Als men hem naar details vraagt, kan hij er niet op antwoorden. Aan hem zijn de plannen niet verteld. Bosko wist gewoon van niets. Dan kan het niet zijn dat hij mee moet hangen in het verhaal van de gijzeling met de dood tot gevolg. De dood van Silvio kan niet aan hem worden toegeschreven. Hij was er niet bij op het ogenblik dat er geschoten is geweest.”

Gijzelingsplan

Thomas Gillis, advocaat van het jongste clanlid Nebusha Pavolovic (36), zoon van clanleider Sandro, pleitte wel schuldig aan de gijzeling van Silvio met de dood tot gevolg en de gijzeling van Silvia op 27 augustus 2015. En dat terwijl zijn cliënt Nebusha zelf beweerd had dat het plan was om naar Silvio zijn huis te gaan om juwelen, geld en horloges te stelen. Voorzitter Jo Daenen bood Nebusha de kans om zelf klaarheid te scheppen “Was het plan om Silvio te gijzelen en losgeld te vragen, ja of neen ?,” vroeg Daenen. “Het plan was om hem mee te nemen en naar zijn huis te gaan. Met hetgeen ik van Sandro weet is dat we cash geld, horloges en juwelen zouden stelen. Ik kan me niet herinneren dat er aan de familie losgeld zou gevraagd worden,” antwoordde Nebusha, die zo het gijzelingsplan weer van de baan schoof.

Na een overleg met zijn advocaat, paste hij zijn verhaal weer aan. “Ik begrijp wat mijn advocaat gepleit heeft. Als u iemand vastneemt dan is dat gijzeling. Dat is zo in Duitsland.” En dan schepte hij nog wat meer verwarring door twee versies voor te schotelen. De versie van zijn vader Sandro en die van zijn oom Dragisa. “Initieel had Sandro het plan verteld dat we binnen zouden gaan in dat huis en dat we gingen stelen. Op de 27ste augustus 2015 zijn Dragisa en ik nog in een andere kamer een sigaret gaan roken. Volgens Dragisa moesten we de man gijzelen en losgeld vragen. Ik weet niet wat we met die man zouden doen als we hem hadden vastgenomen.”

Quote Mijn cliënt heeft de waarheid gezegd zoals die is en onmiddel­lijk toegegeven dat het een gijzeling betrof. Over de kern van de zaak is hij op geen enkele leugen betrapt. GIno Houbrechts, advocaat van Dragisa Hamidovic

De waarheid

Gino Houbrechts, advocaat van beschuldigde Dragisa Hamidovic (43), de broer die als eerste bekentenissen aflegde en zo de omerta ontbrak, ging niet mee in het juridisch steekspel en pleitte wel schuldig aan de gijzeling. “Mijn cliënt heeft de waarheid gezegd zoals die is en hij heeft onmiddellijk toegegeven dat het een gijzeling betrof.” Houbrechts verwees naar het verslag van de gerechtspsychiaters en -psychologen, waar zijn cliënt als beste van de clanleden naar voor kwam. “Dragisa is de minst verstandelijke man, maar wel diegene met de meest gezonde persoonlijkheidsstructuur. Dat soort mensen gaan ook het minste liegen, hoorden we van de deskundigen. Als het proces vorig jaar was doorgegaan, dan was het voor de jury veel moeilijker geweest. Dragisa heeft enorme duiding gegeven. De medebeschuldigden herkenden zichzelf zogezegd niet op de beelden van de A73 in Roermond terwijl hij gezegd heeft wie wie was. Over de kern van de zaak is hij op geen enkele leugen betrapt. Het is hier niet het verhaal van de tien kleine negertjes maar van de vier stoute zigeuners, van wie eentje wordt neergeschoten, namelijk Samson. Dan zijn ze nog met drie. Eentje daarvan, Sandro genaamd, zegt: ‘Ik heb Silvio afgemaakt met die salvo’s in het hoofd’. Dan blijven er nog twee over”, pleitte Houbrechts. Op de vragen of hij geschoten had op Silvio Aquino antwoordde Dragisa in de eerste vragenreeks van zijn leugendetectortest “neen” en volgens de test is zijn antwoord niet leugenachtig. Dat kan als ondersteunend bewijs dienen.”

Morgen volgen de replieken en zal het hof in een tussenarrest beslissen of de jury de bijkomende vragen over de diefstal met geweld met verzwarende omstandigheid en de doodslag op Silvio Aquino zal voorgeschoteld krijgen.

Daarna volgt het laatste woord van de beschuldigden en zullen de jury en het hof zich terugtrekken om in beraad te gaan over de schuldvragen.