ASSISEN. Sandro Hamidovic verlaat de assisenzaal na beelden van zijn overleden stiefzoon Samson

Oudsbergen/MaasmechelenDe familie Aquino werd dinsdagvoormiddag geconfronteerd met harde beelden van hun broer Silvio, die met vijf schotwonden in het hoofd en twee in de borst op de Sint-Hubertuslaan in Oudsbergen in een plas bloed lag. In de namiddag verliet Sandro Hamidovic, de oudste broer die gisteren bekende dat hij de schoten op Silvio loste, de assisenzaal nadat beelden van zijn overleden zoon Samson werden getoond.

Op 27 augustus 2015 wordt het voertuig van Silvio Aquino en zijn echtgenote Silvia rond de middag klemgereden op de Sint-Hubertuslaan in Oudsbergen. Er ontstaat een vuurgevecht met meerdere in het zwart geklede mannen met bivakmutsen die zich uitgeven als politieagenten. Silvio Aquino is met vijf kogels in het hoofd en twee in de borst kansloos. Zijn vrouw Silvia kan nog net op tijd ontsnappen. Ex-restauranthouder en vermeende opdrachtgever Martino Trotta (62) en vier vermoedelijke uitvoerders van een Bosnische familieclan staan terecht voor moord en gijzeling met de dood van Silvio Aquino tot gevolg, gijzeling van diens echtgenote Silvia Liskova en een eerdere poging tot gijzeling van Silvio Aquino. Lees alles over de zaak in ons dossier.

Nadat de familie Aquino in de voormiddag tijdens de presentatie van de speurders van de Federale Gerechtelijke Politie Limburg rond de eerste vaststellingen op de plaats van de feiten geconfronteerd werd met de harde beelden van hun overleden broer Silvio, die met vijf schotwonden in het hoofd en twee in de borst in een plas bloed lag op de Sint-Hubertuslaan in Oudsbergen, met veertien lege kogelhulzen rond het lichaam, volgde in de namiddag een moeilijk moment voor beschuldigde Sandro Hamidovic.

De oudste broer van de familieclan, waarvan vier leden terechtstaan als vermeende uitvoerders van de moord op Silvio Aquino, bekende gisteren dat hij de dodelijke schoten met een 99mm-semiautomatisch wapen loste op Silvio Aquino, omdat hij had gezien dat Silvio zijn zoon Samson Hudorovich met een afgenomen wapen had neergeschoten. De speurders gaven meer details over de vluchtweg die de daders van de fout gelopen ontvoering van Silvio Aquino na de feiten aflegde.

Volledig scherm Samson, de stiefzoon van Sandro Hamidovic, werd na de feiten achtergeloten op de pechstrook van de A73 in Roermond © ANP

Doorschotwonde in de rug

Camerabeelden op de A73 in Roermond registreerden een half uur na de feiten de zwarte Jaguar, waarin de vier daders van de fout gelopen ontvoering van Silvio Aquino samen met hun broer Bosko in vluchtten, een ambulance klemreden. Op de passagierszetel lag een zwaargewonde man die gereanimeerd werd. Dat bleek Samson Hudorivich te zijn, de stiefzoon van oudste broer Sandro Hamidovic. Samson had een schotwonde in de borststreek en een doorschotwonde in de rug. De ambulanciers probeerden de twintiger nog te reanimeren, maar dat lukte niet. De vier andere Bosniërs vluchtten weg in de zwarte Jaguar, terwijl een van de ambulanciers nog een van de portiers van de zwarte Jaguar probeerde te openen. De confrontatie met het beeld van zijn overleden zoon werd Sandro Hamidovic teveel, waarna hij een tijdje de assisenzaal verliet. “De familie Aquino heeft pijn, maar ik heb ook pijn bij de beelden van mijn zoon Samson”, gaf hij bij zijn terugkeer mee.

Volledig scherm Van links naar rechts beschuldigden Martino Trotta, Sandro Hamidovic, Bosko Hamidovic, Dragisa Hamidovic en Nebusha Pavlovic. © Dalemans / Belga

Vragen bij het onderzoek

Nadien gaven de speurders een overzicht van het telefonie-onderzoek in het dossier. Er werd ook een twintig minuten durende digitale reconstructie van de feiten getoond. Al bleken die beelden door de bekentenissen die beschuldigden intussen aflegden, achterhaald. “Zeven jaar later zijn de tongen losser geworden”, bevestigde ook case-officer Dimitri K.

De advocaten van de beschuldigden, met Tim Smet voor beschuldigde Martino Trotta op kop, stelden dan ook heel wat elementen van de getoonde reconstructie en het gevoerde onderzoek in vraag. “Ik ben niet overtuigd dat u in vier dagen tijd kan uitleggen wat daar allemaal precies gebeurd is,” vulde Dimitri de Beco, advocaat van Sandro Hamidovic aan. “Ik vraag u juryleden, ga er niet vanuit dat alles duidelijk is na het uitgebreide en indrukwekkende onderzoek van de politie. Het onderzoek moet ook de komende weken nog gevoerd worden hier ter zitting. Wees kritisch en stel vragen.”

“Klopt het dat er geen enkele getuige was van het schietincident zelf op de Sint-Hubertuslaan in Oudsbergen?”, wilde Nadia Lorenzetti, advocaat van Nebusha P., die door zijn oom Dragisa als tweede schutter van de schoten op Silvio Aquino wordt bestempeld maar dat zelf ten stelligste ontkent, nog weten. Speurder John V.: “Dat klopt. Er is een getuige die daar zaken over heeft verteld, maar daar hebben wij zelf ook onze bedenkingen bij.”

Ook Pieter Valkenborg, advocaat van Bosko Hamidovic, had een vraag voor de speurder. “Waarom zijn de technici die de garagepoort bij Silvio Aquino installeerden nu pas verhoord en niet eerder?”

Speurder John V. : “Zij wilden voordien niet kenbaar in het dossier opgenomen worden uit schrik, nu wilden ze dat wel.”

Quote Ik ga ervan uit dat dit toch een serieuze zaak is? Wij zijn op zoek naar hoe Samson en Silvio vermoord zijn. Als we andere dingen gaan onderzoe­ken belanden we nog in toestanden zoals in Bosnië, waar er oorlog uitbrak Beschuldigde Sandro Hamidovic

Een serieuze zaak

Beschuldigde Bosko begreep zelf ook niets van de beelden die de speurders tijdens de digitale reconstructie hadden getoond, zo gaf hij aan. “Ik ga ervan uit dat dit toch een serieuze zaak is?”, voegde zijn broer Sandro Hamidovic nog opgewonden toe aan het einde van de procesdag. “We zijn naar mijn mening op zoek naar hoe Samson en Silvio vermoord zijn. Als we nu ook nog andere dingen gaan onderzoeken, raken we heel ver weg en belanden we nog in toestanden zoals in Bosnië, waar er oorlog uitbrak.”

Voorzitter Jo Daenen maakte hem duidelijk dat in België wel degelijk op deze manier onderzoek gevoerd wordt. “Akkoord of niet, zo zal het zijn”, sloot hij af.

Morgen zetten de speurders hun getuigenis verder;

