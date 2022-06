ASSISEN. Opdrachtgever en twee schutters riskeren levenslang voor dood Silvio Aquino: “Ze brachten ook andere levens in gevaar toen ze hem koudweg executeerden”

Op 27 augustus 2015 wordt het voertuig van Silvio Aquino en zijn echtgenote Silvia rond de middag klemgereden op de Sint-Hubertuslaan in Oudsbergen. Er ontstaat een vuurgevecht met meerdere in het zwart geklede mannen met bivakmutsen, die zich uitgeven als politieagenten. Silvio Aquino is met vijf kogels in het hoofd en twee in de borst kansloos. Zijn vrouw Silvia kan nog net op tijd ontsnappen. Ex-restauranthouder en vermeende opdrachtgever Martino Trotta (62) en vier vermoedelijke uitvoerders van een Bosnische familieclan staan terecht voor moord en gijzeling met de dood van Silvio Aquino tot gevolg, gijzeling van diens echtgenote Silvia L. en een eerdere poging tot gijzeling van Silvio Aquino. Lees alles over de zaak in ons dossier.

Op dit assisenproces treden zowel Patrick Boyen als Cedric Stuyck op als openbaar aanklagers. Voor de strafmaat nam Cedric Stuyck het woord. “Deze feiten zijn gebeurd in een bepaald milieu, maar wel in onze samenleving. Wij willen dat die samenleving veilig en rechtvaardig blijft, dus moeten wij ervoor zorgen dat de straf die opgelegd wordt een signaalfunctie heeft. Niet alleen voor de beschuldigden maar ook voor anderen in de maatschappij.”

Hij somde nadien de straffen op die de wet voorziet voor de feiten waarvoor Martino Trotta en de vier Hamidovic clanleden gisteren veroordeeld werden: levenslang voor de gijzeling met de dood tot gevolg van Silvio Aquino op 27 augustus 2015, 20 tot 30 jaar cel voor de gijzeling van Silvia L. diezelfde dag- voor dit onderdeel werd alleen Martino Trotta vrijgesproken- en 15 tot 20 jaar cel voor de poging gijzeling van Silvio Aquino op 6 augustus 2015. “We kunnen deze straffen niet zomaar optellen. We aanvaarden hiervoor een eenheid van opzet voor alle misdrijven en gaan dus uit van de levenslange celstraf.” Als hij verzachtende omstandigheden in aanmerking nam, kon die levenslange celstraf wel nog zakken.

Stuyck tilde zwaar aan de feiten zelf want Silvio Aquino werd op klaarlichte dag in de buurt van een woonwijk neergekogeld en zo werden ook heel wat burgers in gevaar gebracht. “Een man en een vrouw werden in ware commandostijl en voor puur geldgewin op klaarlichte dag gegijzeld. Silvio werd koudweg geëxecuteerd door gevaarlijke en georganiseerde criminelen met een hoog risico op recidive.” Hij benadrukte de rol van elke dader, en maakte daarin ook een onderscheid voor zijn strafvordering. “Trotta is geen ordinaire tipgever, dat hebben jullie gisteren ook duidelijk gemotiveerd. Zigeunerkoning Sandro is duidelijk de leider van de groep, altijd geweest. Hij voelde zich de koning en zijn soldaten Nebusha, Dragisa en Bosko moesten naar hem luisteren.”

Sandro bekende zelf al dat hij de schoten op Silvio Aquino loste. De tweede schutter, die ook het executieshot onder het linkeroog van Silvio loste, is volgens Stuyck zijn stiefzoon Nebusha. Voor opdrachtgever Trotta, clanleider Sandro en zijn stiefzoon Nebusha, die ook geen oprechte spijt betuigden, zag Stuyck geen enkele verzachtende omstandigheid en vorderde hij een levenslange celstraf.

Quote Met een snijgebaar over de keel betuig je geen spijt. De enige spijt die Sandro nu heeft is dat zijn luxeleven­tje voorbij is en dat hij nu op de zwarte lijst staat van de onderwe­reld Aanklager Cedric Stuyck

“Opdrachtgever Martino Trotta heeft hier vier weken naar de grond gestaard, en niet een keer in de richting van de nabestaanden gekeken, ook niet tijdens zijn laatste woord. Clanleider Sandro Hamidovic maakte bij het begin van het proces al een snijgebaar over zijn keel naar de slachtoffers. Ik ben er zeker van dat hij dat meende, maar zo betuig je zeker geen spijt. Later heeft hij op dit proces wel een paar keer zijn spijt uitgedrukt. Maar dat was, zoals de psychiaters over hem zeggen, om zijn huik naar de wind te hangen. De enige spijt die Sandro heeft is dat zijn luxeleventje nu voorbij is en dat hij op de zwarte lijst staat van de onderwereld.”

Voor broer Bosko Hamidovic (40), die enkel op de uitkijk had gestaan aan de woning van Silvio Aquino en zelf niet aanwezig was bij de schietpartij op 27 augustus 2015, vorderde Cedric Stuyck geen levenslang maar 30 jaar cel. Voor Dragisa Hamidovic (43), de broer die als eerste bekentenissen aflegde en volgens Stuyck ook als enige oprecht spijt betoonde en daarbij wel de nabestaanden recht in de ogen had gekeken, vorderde hij met 27 jaar cel de laagste straf. Stuyck haalde ook nog aan dat de vijf daders een zwaar strafregister hebben, wat op zich een gevaar voor recidive inhoudt. Hij vroeg hof en jury om boven op de gevorderde celstraffen ook nog een extra ‘beveiligingsperiode’ op te leggen met een terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank van 15 jaar voor elk van de vijf schuldig bevonden daders.

Quote Als iemand van u slachtof­fer zou worden van deze feiten, welke straf zou u daar dan voor verwachten? Weer deze gewetenlo­ze criminelen uit onze maatschap­pij zodat deze veilig blijft voor uw kinderen en kleinkinde­ren Aanklager Patrick Boyen

Aanklager Patrick Boyen gaf de jury nog een extra motivering mee om de gevorderde straffen van zijn collega ook op te leggen. “Als iemand van u slachtoffer zou worden van dit soort feiten, gepleegd door gewetenloze professionele criminelen die misdrijven in de maatschappij naar een next level brengen, welke straf zou u daar dan voor verwachten? Bescherm onze samenleving maximaal door deze criminelen, die ook op onze zwarte lijst staan, uit onze maatschappij te weren, zodat deze veilig blijft voor uw kinderen en kleinkinderen. Limburg moet een no go zone zijn voor gijzelnemers en zware bandieten.”

Na de middag komen de advocaten van de verdediging aan het woord. Die hebben al aangegeven dat ze zeker vijf uur zullen pleiten. Uitspraak wordt bijgevolg pas laat vanavond verwacht.

