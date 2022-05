ASSISEN. Meerdere getuigen afwezig op assisenproces Silvio Aquino

OudsbergenOp de elfde dag van het assisenproces rond de moord op Silvio Aquino zijn zeven opgeroepen getuigen niet komen opdagen. Omdat de meesten van hen in het buitenland wonen, kunnen ze ook niet naar het assisenhof in Tongeren gedwongen worden. De twee getuigen die wel aanwezig waren, konden niet veel meer duidelijkheid verschaffen. Deze namiddag getuigen twee Aquino-broers.

Op 27 augustus 2015 wordt het voertuig van Silvio Aquino en zijn echtgenote Silvia rond de middag klemgereden op de Sint-Hubertuslaan in Oudsbergen. Er ontstaat een vuurgevecht met meerdere in het zwart geklede mannen met bivakmutsen die zich uitgeven als politieagenten. Silvio Aquino is met vijf kogels in het hoofd en twee in de borst kansloos. Zijn vrouw Silvia kan nog net op tijd ontsnappen. Ex-restauranthouder en vermeende opdrachtgever Martino Trotta (62) en vier vermoedelijke uitvoerders van een Bosnische familieclan staan terecht voor moord en gijzeling met de dood van Silvio Aquino tot gevolg, gijzeling van diens echtgenote Silvia L. en een eerdere poging tot gijzeling van Silvio Aquino. Lees alles over de zaak in ons dossier.

De eerste getuige die kwam opdagen was een 39-jarige kelner uit een café in Zutendaal. Hij was opgeroepen om iets meer te vertellen over de ontmoetingen die beschuldigde Sandro Hamidovic (52) met vermeende opdrachtgever Martino Trotta had. De man herinnerde zich dat hij Sandro in de zomer van 2015 opgemerkt had in het café. “Ik heb hem zeker één keer gezien. Hij droeg toen een zonnebril en een opvallend horloge. Hij zat samen met een andere persoon buiten op het terras.” De mannen waren bij hem in het oog gesprongen omdat het geen vaste klanten waren.

Bedevaartsoord

Beschuldigde Sandro Hamidovic veerde recht. “Hoe lang bent u al gestopt met werken in dat café? Kan het zijn dat u mij niet in het café zelf gezien heeft maar op het pleintje aan de overkant?” De getuige bevestigde dat hij Sandro enkel in de zomer van 2015 had opgemerkt aan het café. Aan het het pleintje aan de overkant, een soort bedevaartsoord aan de grot van Wiemesmeer, kon inderdaad ook. De dertiger benadrukte dat alles al zes jaar geleden plaatsvond en hij zelf in 2017 was gestopt met werken in het café.

Voorzitter Jo Daenen drukte beschuldigde Sandro (52) met de neus op de feiten. “Mijnheer Hamidovic. Ik denk niet dat u van Antwerpen naar Zutendaal rijdt om te bidden, want u bent moslim.” Dat klopt, gaf Sandro toe. Maar er waren wel bankjes op dat pleintje waar hij altijd op Martino Trotta wachtte.

Beschuldigden Martino Trotta, Sandro Hamidovic, Bosko Hamidovic, Dragisa Hamidovic enNebusha Pavlovic

Tweede schutter

Oudste broer Sandro Hamidovic (52) heeft intussen bekend dat hij met zijn 9mm semi-automatisch vuurwapen een aantal schoten loste op Silvio Aquino tijdens de mislukte ontvoering op 27 augustus 2015. Volgens de deskundigen werden er echter ook schoten afgevuurd met een tweede wapen. Als tweede schutter wijzen broer Dragisa Hamidovic (43) en Nebusha Pavlovic (36), stiefzoon van Sandro, naar elkaar. Een getuige, een autohandelaar uit Keulen die 8 jaar lang de kapotte wagen van Nebusha op zijn terrein had staan, had tijdens het onderzoek verklaard dat Nebusha over een wapen beschikte. En dat hij de man daarmee zou bedreigd hebben. De autohandelaar kwam zelf niet opdagen maar stukken uit zijn verklaring werden voorgelezen. Beschuldigde Nebusha repliceerde daarop. “Ik heb hem enkel gevraagd om mijn auto te herstellen. Ik heb nooit gedreigd met een wapen.”

Een Antwerpse accountmanager tekende als tweede getuige in de voormiddag wel nog present. Hij vertelde een wat vaag verhaal over enkele ritten die hij van van Antwerpen naar Maasmechelen had afgelegd samen met een kompaan die geld zou lenen bij de Aquino familie en ook al eens een horloge aankocht in de buurt. Maar veel meer duidelijkheid over mogelijke links tussen vermeende opdrachtgever Martino Trotta en de Hamidovic-clan leverde die getuigenis niet op.

Van de negen opgeroepen getuigen daagden er voormiddag maar twee op. In de namiddag getuigen twee Aquino-broers.