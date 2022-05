ASSISEN. Medewerkster getuigt hoe Aquino broer met een list binnendrong in het mortuarium waar neergeschoten Hamidovic-kompaan opgebaard lag

OudsbergenNet voor Silvio Aquino op 27 augustus 2015 met 7 kogels doodgeschoten werd op de Sint-Hubertuslaan in Oudsbergen, slaagde de jongste Aquino broer er nog in om een van zijn belagers met een afgenomen wapen neer te schieten. Een mortuariummedewerkster (33) van het UZ Leuven getuigde hoe een andere Aquino broer enkele weken later met een list binnendrong in het mortuarium om een foto van de doodgeschoten Samson (22) te maken.

Op 27 augustus 2015 wordt het voertuig van Silvio Aquino en zijn echtgenote Silvia rond de middag klemgereden op de Sint-Hubertuslaan in Oudsbergen. Er ontstaat een vuurgevecht met meerdere in het zwart geklede mannen met bivakmutsen die zich uitgeven als politieagenten. Silvio Aquino is met vijf kogels in het hoofd en twee in de borst kansloos. Zijn vrouw Silvia kan nog net op tijd ontsnappen. Ex-restauranthouder en vermeende opdrachtgever Martino Trotta (62) en vier vermoedelijke uitvoerders van een Bosnische familieclan staan terecht voor moord en gijzeling met de dood van Silvio Aquino tot gevolg, gijzeling van diens echtgenote Silvia L. en een eerdere poging tot gijzeling van Silvio Aquino. Lees alles over de zaak in ons dossier.

Silvio Aquino bood weerstand op 27 augustus 2015, toen de Hamidovic clan hem wilde ontvoeren. Hij slaagde er zelfs in om het wapen van een van zijn belagers af te nemen en schoot Samson (22), zoon van clanleider Sandro Hamidovic, neer. Sandro zelf heeft intussen bekend dat hij Silvio Aquino nadien doodschoot. Samen met zijn broers en zijn zoons Nebusha en Samson vluchtte hij na de moord weg in een zwarte Jaguar. Zijn overleden zoon Samson werd na een mislukte reanimatiepoging door de clanleden achtergelaten op de pechstrook van de A73 in Roermond.

Nadien werd het lichaam van de overleden Samson Hudorovic (22) opgebaard in het mortuarium van het UZ Leuven. Op 16 september 2015 trok een van de Aquino broers samen met een man in maatpak en een aktetas, die zich uitgaf als vertegenwoordiger van een verzekeringsmaatschappij die door de familie was gevraagd om de begrafenis te regelen, en een andere kompaan naar dat mortuarium. Een medewerkster (33) van het mortuarium bevestigde dat de drie er zo in slaagden om binnen te raken.

Regels verstrengd

“Een van de mannen was kaal en had een snorretje”, getuigde de vrouw. “Ik vroeg voor welke overledene ze kwamen. Hij zei me dat hij niet echt de naam wist. Ze noemden hem ‘Sammeke’, waarna ik vroeg of hij Samson bedoelde. Hij zei dat het inderdaad om Samson ging. Ik vroeg geen identiteitskaarten omdat er daar destijds nog geen richtlijnen voor bestonden.” Intussen zijn de regels rond een bezoek in het mortuarium verstrengd, zeker in gerechtelijke dossiers, bevestigde de medewerkster nog. “Er moet eerst via de procureur toestemming gevraagd worden of een bezoek toegelaten is.”

De Aquino broer en zijn kompanen maakten ook een foto van het stoffelijk overschot van de opgebaarde Samson. Die foto gebruikten de Aquino’s volgens de speurders om hun eigen onderzoek te voeren om te achterhalen wie er achter de moord op hun broer Silvio zat.

Quote Sandro vertelde me al die tijd niet wat er met mijn zoon Samson gebeurd is. Ook nu weet ik nog niet wat er precies gebeurd is Dragica, vrouw van Sandro

Volledig scherm Beschuldigde Sandro Hamidovic (52) © BELGA

Vrouw van clanleider

De 54-jarige Dragica, moeder van de overleden Samson en vrouw van clanleider Sandro Hamidovic, getuigde dat ze lange tijd niet wist wat er met haar zoon gebeurd was. “Sandro heeft me lange tijd in het ongewisse gelaten. Ik wachtte maar op mijn zoon en belde hem geregeld maar hij nam niet op. Na drie dagen ben ik naar Italië vertrokken en heb ik aangifte gedaan van zijn verdwijning. Sandro vertelde al die tijd niets en daar ben ik zeer boos over. Tot op de dag van vandaag weet ik nog niet precies wat er met hem gebeurd is.”

Dragica schetste geen al te positief beeld van haar man “Sandro leidde soms zijn eigen leven en ging met andere vrouwen om. Hij is wel een goed persoon maar als hij was gaan stelen ging hij de opbrengst onmiddellijk in casino’s vergokken.” Haar zoon Samson kreeg Dragica met een andere man, toen ze een tijd uit elkaar was met Sandro. Maar Sandro beschouwde hem als zijn eigen zoon. Ook beschuldigde Nebusha (36), die betrokken was in de mislukte ontvoering van Silvio Aquino en eveneens terechtstaat, is als een zoon voor het koppel. “Ik kan niets doen dan wenen, nu ze hier als beschuldigden zitten”, benadrukte Dragica nog. Afsluitend vroeg ze rechtvaardigheid voor de dood van haar zoon Samson. Dimitri de Beco, de raadsman van haar man, wees haar erop dat ook Silvio Aquino om het leven kwam. “Het spijt mij enorm dat er twee mensen gestorven zijn,” sloot Dragica af. “Dat was totaal niet nodig.”