ASSISEN. Martino Trotta geeft nu toch toe dat hij Hamidovic clan richting Silvio Aquino stuurde: “maar ik heb hen nooit opgedragen om Silvio om te brengen”

Op 27 augustus 2015 wordt het voertuig van Silvio Aquino en zijn echtgenote Silvia rond de middag klemgereden op de Sint-Hubertuslaan in Oudsbergen. Er ontstaat een vuurgevecht met meerdere in het zwart geklede mannen met bivakmutsen die zich uitgeven als politieagenten. Silvio Aquino is met vijf kogels in het hoofd en twee in de borst kansloos. Zijn vrouw Silvia kan nog net op tijd ontsnappen. Ex-restauranthouder en vermeende opdrachtgever Martino Trotta (62) en vier vermoedelijke uitvoerders van een Bosnische familieclan staan terecht voor moord en gijzeling met de dood van Silvio Aquino tot gevolg, gijzeling van diens echtgenote Silvia L. en een eerdere poging tot gijzeling van Silvio Aquino. Lees alles over de zaak in ons dossier.

Aan het einde van de procesdag gaf Martino Trotta vandaag, na heel wat vragen van aanklager Patrick Boyen, voor het eerst toe dat hij Samson, de stiefzoon van oudste broer Sandro Hamidovic (52), inlichtte over het geld dat Silvio Aquino had. “We waren samen in een café en daar lag een krant met een foto van Silvio,” klonk zijn gedeeltelijke bekentenis. “Ik heb dan gezegd dat die man veel geld had maar ik heb daar verder niet over nagedacht. Misschien heeft die Samson iets in zijn hoofd gekregen. Met zijn vader (beschuldigde Sandro, die de schoten op Silvio Aquino loste, red) heb ik alleen over horloges gesproken. Ik kende hun plannen niet en ik heb hen nooit opgedragen dat ze Silvio moesten ombrengen.”

Quote Ik dacht dat er niets mis was met te zeggen dat Silvio geld had. Ik heb een fout gemaakt en zit daardoor nu al 6,5 jaar in de gevangenis Martino Trotta

“Ik dacht dat er niets mis was met te zeggen dat Silvio veel geld had”, gaf de ex-restauranthouder uit Zutendaal nog mee. “Ik heb een fout gemaakt en daardoor zit ik nu al 6,5 jaar in de gevangenis,. Trotta bekende wel nog dat hij Samson en Sandro de woning van Silvio in Maasmechelen toonde.

Geen gratis tip

Beschuldigde Sandro Hamidovic (52) sterkte de versie van Trotta een stuk aan. “Trotta heeft me de plaats met de vinger gewezen. En die tip van hem was zeker niet gratis. Ik had met hem afgesproken dat hij als vijfde gelijkwaardig in de buit zou delen.”

Daarover werd Trotta opnieuw stevig aan de tand gevoeld. “Ik heb gezegd dat Sandro me iets moest geven, dat klopt,” gaf hij toe. “Maar daarna heb ik er niets meer over vernomen.”

Dat hij problemen had met de Aquino’s, ontkende Trotta in alle talen. De Aquino-broers hadden hem zelfs meermaals financieel geholpen, bevestigde de zestiger. “Silvio was een goede, de beste van allemaal. Hij heeft me in het verleden financieel geholpen. Het ging toen om zo’n 40.000 of 50.000 euro. Dat was niet in kader van bepaalde diensten inzake drugshandel. Van iemand anders van de Aquino’s heb ik nog 9.000 euro geleend. Dat was voor mijn horecazaak.”

“Geeft u altijd tips om bij mensen in te breken als u geen problemen heeft met die mensen?,” vroeg aanklager Boyen beschuldigde nog. “Neen, ik heb met hen geen problemen,” antwoordde Trotta.

Volledig scherm Van links naar rechts beschuldigden Martino Trotta, Sandro Hamidovic, Bosko Hamidovic, Dragisa Hamidovic en Nebusha Pavlovic © Dalemans / Belga

Gemoederen verhit

Op dit assisenproces volgde tot nog toe enkel bekentenissen van de Hamidovic clanleden. De drie broers Sandro (52), Dragisa (43), Bosko (40 en stiefzoon Nebusha (36) gaven inmiddels toe dat ze Silvio Aquino op 27 augustus 2015 wilden ontvoeren maar dat hun plan fout afliep. Oudste broer Sandro bekende vorige week maandag ook dat hij de schoten op Silvio Aquino loste nadat die erin slaagde om met een afgenomen wapen zijn stiefzoon Samson dood te schieten. Net voor voorzitter Daenen de procesdag afsloot, raakten ook de gemoederen tussen beschuldigden Sandro Hamidovic (52) en zijn broer Dragisa (43) danig verhit. “Silvio heeft uw wapen kunnen afnemen en zo is Samson gedood. Gij hebt mijn zoon vermoord!”, riep Sandro zijn broer toe in de assisenzaal. Vier veiligheidsagenten moesten Dragisa, die daarop recht veerde en wilde uithalen in de richting Sandro, kalmeren.

Vermoedelijk zijn de gemoederen morgen gekalmeerd en kunnen de getuigenverhoren verder worden gezet.