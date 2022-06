ASSISEN. Laatste woord van oudste broer Sandro Hamidovic (52) eindigt in nieuwe one-man show op proces Silvio Aquino: “Zeven jaar op dit moment gewacht, het is mijn leven dat hier op het spel staat”

Oudsbergen ASSISEN. Nicht (48) van Silvio Aquino getuigt: “Mensen met een gruwelijk geweten vol jaloezie hebben Silvio het ergste aangedaan wat iemand kan overkomen”

Het oudste kleinkind van de Aquino familie benadrukte in een lange brief die ze in de assisenzaal voorlas het leed van de Aquino’s. “De pijn die wij nu voelen is nog heviger dan toen. Het leven van Silvio is op een verschrikkelijke wijze plots gestopt door mensen met een gruwelijk geweten.” Nadien kwam de moraliteit van beschuldigde Sandro Hamidovic (52) aan bod, die bekende dat hij de schoten op Silvio loste. “Hij gaf zelf toe dat stelen voor hem werken was en hecht enorm veel belang aan uiterlijk vertoon.”

24 mei