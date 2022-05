ASSISEN. Huismoeder (54) getuigt hoe Silvio Aquino haar net voor hij vermoord werd, wilde doen stoppen: “Het leek alsof zijn belagers hem in slowmotion achtervolgden”

Op 27 augustus 2015 wordt het voertuig van Silvio Aquino en zijn echtgenote Silvia rond de middag klemgereden op de Sint-Hubertuslaan in Oudsbergen. Er ontstaat een vuurgevecht met meerdere in het zwart geklede mannen met bivakmutsen die zich uitgeven als politieagenten. Silvio Aquino is met vijf kogels in het hoofd en twee in de borst kansloos. Zijn vrouw Silvia kan nog net op tijd ontsnappen. Ex-restauranthouder en vermeende opdrachtgever Martino Trotta (62) en vier vermoedelijke uitvoerders van een Bosnische familieclan staan terecht voor moord en gijzeling met de dood van Silvio Aquino tot gevolg, gijzeling van diens echtgenote Silvia L. en een eerdere poging tot gijzeling van Silvio Aquino. Lees alles over de zaak in ons dossier.

Huismoeder M. getuigde voor het assisenhof in Tongeren hoe ze op 27 augustus 2015 ongewild getuige was van de gijzeling van Silvio Aquino, die net op het moment dat zij met haar 19-jarige zoon in de wagen voorbijreed, in volle uitvoering was. “Ik zag drie personen naar onze auto lopen. De eerste persoon was een kleine, kalende man met een stoppelbaard, een helblauwe polo en een zwarte manbag. Achter hem liepen twee mannen. Ze waren wel een kop groter dan hem.” De vrouw uit Dilsen-Stokkem herinnerde zich ook de kledij van de twee achtervolgers nauwkeurig. “Ze droegen een donkerblauw uniform, bivakmutsen, zwarte handschoenen en zwarte werkschoenen. Een van hen droeg een oranje armband zonder embleem rond de bovenarm. Het leek alsof ze van de politie waren.”

En er was de dame nog iets opgevallen. “Een van de twee had een metaalkleurig voorwerp van ongeveer 30 centimeter in de hand. Ik dacht dat dat een wapen was, maar ik kon het niet goed zien.”

Volledig scherm Van links naar rechts: Martino Trotta, vermeende opdrachtgever en de vier familieleden van de Hamidovic-clan die intussen hun betrokkenheid bij de 'fout gelopen ontvoering' van Silvio toegaven. © Dalemans / Belga

Quote De mannen hadden hem makkelijk kunnen pakken terwijl we erbij waren als ze dat hadden gewild. Maar ik denk dat wij iets niet mochten zien Huismoeder M.

Silvio Aquino liep op dat moment voor zijn leven, want hij was tijdens een ‘mislukte ontvoeringspoging’ even kunnen wegvluchten van enkele leden van de Hamidovic-clan. Maar dat wist de huismoeder toen niet. Van 100 meter voor haar voertuig naderde hij tot op een tiental meter. Hij gebaarde de vrouw om te stoppen, maar M. beslist om dat niet te doen. “Want de man achter hem deed teken dat ik moest doorrijden. Omdat ik dacht dat die achtervolgers mogelijk politiemensen waren, heb ik daar gevolg aan gegeven. Ik heb een bocht van 90 graden gemaakt en ik ben weggereden.”

Op dat ogenblik besefte huismoeder M. niet wat er zich net voor haar ogen had afgespeeld. Maar dat er iets niet in de haak was, had ze samen met haar zoon wel snel begrepen. “Wat ik nog opmerkte toen die belagers achter de man aanliepen is dat het leek alsof ze hem in slowmotion achtervolgden. Ze hadden hem gemakkelijk kunnen pakken terwijl wij erbij waren als ze dat wilden, maar dat deden ze niet. Ik denk dat wij iets niet mochten zien.”

Quote Ik hoorde in de wagen zeven schoten. Wat ik nadien achter de bocht zag, was afschuwe­lijk. Een beeld dat ik nooit zal vergeten. Getuige Y. (29)

Zeven schoten na elkaar

En dat laatste was een juiste bedenking. Want onmiddellijk nadat M. met haar zoon was weggereden, werd Silvio Aquino door zijn belagers doodgeschoten. Hij incasseerde vijf schoten in het hoofd en twee in de romp. Die zeven schoten hoorden ook de broers O. uit Maasmechelen, die net achter de bocht gestopt waren bij het klem gereden voertuig van Silvio Aquino, dat met open deuren op de Sint-Hubertuslaan stond. “Dat was nogal een vreemd zicht. We zijn uitgestapt maar zagen niemand. Toen ik terug in onze auto wilde stappen, hoorde ik een schot. We zijn nadien met onze wagen richting het schot gereden en onderweg hoorde ik nog zeven schoten na elkaar,” getuigde broer Y. (29).

Wat er zich toen precies achter de bocht afspeelde, zagen de twee broers niet. Er passeerde hen alleen nog een zwarte Jaguar met enkele inzittenden aan hoge snelheid. Achter de bocht zagen ze Silvio Aquino, die net was doodgeschoten, op de rijbaan liggen. “Afschuwelijk, een beeld dat ik nooit zal vergeten,” benadrukte broer Y. “Ik wist onmiddellijk dat het Silvio Aquino was want ik had nog zaalvoetbal met hem gespeeld toen ik in de gevangenis zat.”

Volledig scherm Beschuldigde Sandro Hamidovic (52), gaf tijdens zijn verhoor toe dat hij de schoten op Silvio Aquino loste. © BELGA

Kostbaar horloge

Voorzitter Daenen vroeg de broers nog of ze opgemerkt hadden of Sivio Aquino toen ze hem op de rijbaan hadden zien liggen nog zijn dure Audemars-Piquet horloge droeg. Dat horloge, met een geschatte waarde van 14.500 euro, bleek na aankomst van de politie spoorloos. “Hij droeg geen horloge meer, ik heb enkel de bruin-witte afdruk waar hij een horloge gedragen had op zijn arm opgemerkt,” bevestigde oudere broer K. (33).

En dat leidde tot heel wat sceptische vragen van Tim Smet, advocaat van vermeende opdrachtgever Martino Trotta, die erop hamerde dat de man dat destijds zo niet verklaard had aan de politie. “Werd u misschien in aanloop van dit proces door bepaalde mensen benaderd?”, vroeg Smet de heren nog.

Die vraag leidde tot een scheldtirade van twee aanwezige Aquino broers. Zij moesten de zaal verlaten en mochten de rest van de dag het proces niet meer in de getuigenzaal volgen.