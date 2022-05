ASSISEN. Hamidovic-leden wijzen naar elkaar voor dodelijke schoten op Silvio Aquino tijdens mislukte ontvoering: “Wij zijn dieven, geen moordenaars”

Oudsbergen/MaasmechelenVolgens Dragisa Hamidovic (43) loste zijn oudste broer Sandro (52) en diens ‘zoon’ Nebusha (36) de dodelijke schoten op Silvio Aquino nadat zijn ontvoering mislukte. Nebusha gaf toe dat hij Silvia gijzelde maar ontkende dat hij schoten op Silvio loste. “Dragisa en Sandro hebben gezorgd voor de problemen waar we nu in zitten.”

Op 27 augustus 2015 wordt het voertuig van Silvio Aquino en zijn echtgenote Silvia rond de middag klemgereden op de Sint-Hubertuslaan in Oudsbergen. Er ontstaat een vuurgevecht met meerdere in het zwart geklede mannen met bivakmutsen die zich uitgeven als politieagenten. Silvio Aquino is met vijf kogels in het hoofd en twee in de borst kansloos. Zijn vrouw Silvia kan nog net op tijd ontsnappen. Ex-restauranthouder en vermeende opdrachtgever Martino Trotta (62) en vier vermoedelijke uitvoerders van een Bosnische familieclan staan terecht voor moord en gijzeling met de dood van Silvio Aquino tot gevolg, gijzeling van diens echtgenote Silvia Liskova en een eerdere poging tot gijzeling van Silvio Aquino. Lees alles over de zaak in ons dossier.

Voorzitter Jo Daenen moest vanochtend het zevende jurylid, een zelfstandige ondernemer die vrijdag al gevraagd had om ontslagen te worden van zijn taak maar toch moest blijven, vervangen om medische redenen. De tweede vervanger nam zijn plaats in. Er blijven nu nog vier reserve-juryleden over voor dit assisenproces.

Bedelkind

Nadat Dragisa Hamidovic (43) afgelopen vrijdag bekende dat zijn oudste broer Sandro (52) samen met diens ‘stiefzoon’ Nebusha de dodelijke schoten afvuurde op Silvio Aquino, getuigde vandaag Nebusa zelf. De vader van zes bleef zes jaar lang alles grotendeels ontkennen. Maar na de arrestatie van Dragisa in augustus vorig jaar en diens bekentenissen, ging ook Nebusha tot uitgebreidere verklaringen over, ‘omdat hij besefte dat hij zijn eigen leven met vrouw en kinderen moest gaan leiden’.

Nebusha Pavlovic (36), zelf opgegroeid als bedelkind in een Roma-familie, zag Sandro Hamidovic als zijn vader en Samson als zijn broer, zo ging hij van start. Als ‘spiderman’ van de inbrekersbende pleegde ook hij inbraken samen met zijn vader Sandro, die bekendstond als specialist kluizen kraken. Sandro was de man in de familie, als hij belde dan werd er geluisterd. Zoals in augustus 2017 toen hij een gouden tip had ontvangen van zijn tipgever over ‘een huis vol geld’.

Quote We wilden de kluis vol geld en juwelen stelen en alles gaan halen wat er te rapen viel Beschuldigde Nebusha

Kluis kraken

In tegenstelling tot de versie van Dragisa, die volhield dat de vijf Bosniërs Silvio Aquino een paar uur in de auto wilde gijzelen om intussen het losgeld van 500.000 euro van de familie te eisen, concentreerde het verhaal van Nebusha zich op de ‘kluis vol geld en juwelen’ die ze in de woning van Silvio Aquino wilden kraken. “We wilden daar alles gaan halen wat er te rapen viel.” De eerste poging op 6 augustus 2017 werd gestaakt door de camerabeveiliging rond het huis. De tweede poging op 27 augustus 2017 moest wel lukken. Deels liep zijn versie verder nog gelijk met die van Dragisa. Ze vertrokken voor dag en dauw met bivakmutsen, politie-armbanden en twee vuurwapens, een voor Sandro en een voor Dragisa. Bosko werd aan de woning van Silvio in Maasmechelen achtergelaten. Hij gaf de tip toen Silvio Aquino samen met zijn vrouw Silvia aan de woning vertrok. De vier andere Bosniërs, Sandro, zijn zoon Samson, broer Dragisa en hijzelf, volgden in twee wagens tot in Oudsbergen, waar ze de auto van Silvio klemreden. Met bivakmutsen over het hoofd deden ze zich voor als politie-agenten en sleurden ze Silvo en Silvia uit de wagen.

Quote Ik heb de vrouw van Silvio onder dwang vastgeno­men en wilde haar naar de auto sleuren maar ze was sterk en bood enorm veel weerstand Beschuldigde Nebusha

Nebusha gaf toe dat hij samen met Dragisa slachtoffer Silvia Liskova aanpakte. In tegenstelling tot Dragisa vrijdag, gaf hij daarover wel meer uitleg. “Ik heb de vrouw onder dwang vastgenomen en wilde haar naar onze auto sleuren. Dragisa heeft haar bedreigd met het vuurwapen. Mevrouw bood enorme weerstand en ze was sterk. Ik heb haar bij de nek vastgegrepen maar ze bewoog heel veel (toont de bewegingen). Ze wilde zich lostrekken en dan heb ik Dragisa geroepen. Hij heeft haar een slag op het hoofd gegeven. Ze is toen gevallen en ik ben meegevallen. Daarna heb ik haar meegetrokken naar de Jaguar. (slachtoffer Silvia volgt nauwlettend maar verlaat midden in het verhaal toch de zaal, op aangeven van de medewerkster van slachtofferonthaal). Plots hoorde ik een schot. Ze heeft me dan met de ellenboog een slag uitgedeeld.”

Volledig scherm SIlvio Aquino werd op 27 augustus 2015 klemgereden en doodgeschoten in Oudsbergen © De redactie

Schoten gelost

Silvia slaagde erin te ontsnappen en Nebusha concentreerde zich dan op ‘de problemen met Silvio’. Want die was er intussen in geslaagd om het wapen van Dragisa af te nemen en had een dodelijk schot gelost op zijn broer Samson (22) “Samson liep naar mij toe en riep: ik ben geraakt, ik ben geraakt. Sandro schreeuwde dat ik de Jaguar moest halen. Terwijl ik achteruitreed, hoorde ik de schoten.”

Voorzitter Daenen: “Dragisa heeft verklaard dat Silvio het wapen van hem afnam, dat hij het nadien nog heeft weggegooid en aan u gevraagd heeft om het op te rapen omdat hij anders iedereen zou doodschieten?”

Nebusha: “Dat klopt niet. Ik heb zelf niet gezien wie er geschoten heeft. Sandro en Dragisa hebben problemen gemaakt.”

Voorzitter Daenen: “Wat bedoelt u daarmee?”

Nebusha: “De problemen waarin we ons nu bevinden.”

Voorzitter Daenen: “Weet u dat Dragisa een leugendetectortest heeft afgelegd waarbij zijn antwoord op de vraag of hij op Silvio geschoten heeft ‘neen’ was, en het resultaat niet leugenachtig was?”

Nebusha: “Ja, dat is mij verteld en de procureur heeft dat ook voorgelezen.”

Voorzitter Daenen: “De politie heeft u ook gevraagd om een leugendectortest af te leggen, waarom heeft u dat niet gedaan?”

Nebusha: “Ik had toen corona en had daardoor gezondheidsproblemen en hartritmestoornissen. Samen met mijn advocaat heb ik beslist om dat niet te doen.”

Voorzitter Daenen: “Heeft Dragisa een reden om u te beschuldigden van de moord op Silvio?”

Nebusha: “Misschien omdat zijn vrouw een oogje op mij heeft, omdat ze op mij valt. Ik ging vroeger samen met haar portefeuilles stelen.”

Dat laatste leverde een emotionele reactie op van Dragisa. “Dat is een enorme bedreiging voor mijn familie want hij is nooit met mijn vrouw op stap geweest. Hij weet dat ik een verrader ben en hij wil zo duidelijk maken dat hij mijn vrouw en kinderen wil afmaken. Hij mag mij vermoorden, dat maakt mij niet uit. Maar laat mij vrouw en kinderen met rust. “

‘Pure sfeerschepperij’, noemde Nadia Lorenzetti, de advocaat van Nebusha dat. Voorzitter Daenen probeerde de gemoederen te bedaren. “Concentreer u op uw eigen aandeel en laat de anderen met rust. Ik richt me nu tot iedereen: probeer niemand te intimideren.”

Volledig scherm Beschuldigde Bosko Hamidovic © BELGA

Quote Aan de familie Aquino, ik weet dat u daar niet veel aan heeft, maar het spijt me. We zijn dieven, geen moorde­naars. Ik heb nog nooit iemand omgebracht Bosko Hamidovic

Meegesleept

Nadien kreeg Bosko Hamidovic het woord, al was de vader van acht kinderen erg aangeslagen, omdat zijn zoontje, dat in april te vroeg geboren werd, gisteren stierf. Veel kon hij zelf niet toevoegen over de fatale afloop van de ontvoeringspoging, want hij was aan de woning van Silvio op de uitkijk blijven staan. Een ‘klootzak’, noemde hij Sandro Hamidovic herhaaldelijk, omdat hij hen allemaal meegesleept had om domme dingen te doen. “Maar hij heeft niemand van ons met een wapen bedreigd en we zijn allemaal uit vrije wil meegegaan.” Hij had zich door zijn broers Sandro en Dragisa laten overhalen, al was dat naar verluidt niet eens om het geld. En hij richtte zich nog tot de familie Aquino in de zaal. “Ik weet dat u daar niet veel aan heeft, maar het spijt me. Wij zijn geen moordenaars, wij zijn dieven. Ik heb nog nooit iemand omgebracht.”

Bosko werd na de feiten opgehaald. Samson werd op de A73 met een dodelijke schotwonde achtergelaten, een ‘trauma voor het leven’ zo klonk het. Ook Sandro zou nu plots ook nog in Nederland uitgestapt zijn. De rest van de bende vluchtte naar Keulen en keerde de volgende dag met een Mercedes terug naar Antwerpen. Over wat er met de gsm’s, de pistolen en de Jaguar vluchtauto gebeurde, konden noch Nebusha, noch Bosko enige opheldering bieden. Bosko gaf wel nog mee dat het verhaal dat Dragisa vertelde, met name dat hij door Sandro met een mes en een pistool met de dood bedreigd was geweest omdat hij verantwoordelijk was voor de dood van zijn zoon Samson, ‘compleet verzonnen’ was.

In de namiddag komt de oudste broer Sandro Hamidovic zelf aan het woord.

