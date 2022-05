ASSISEN. Filmpje afgespeeld in rechtszaal op proces Silvio Aquino waarin beschuldigde met 20.000 euro bankbiljetten strooit op zijn dochtertje: “Alleen voor de vijanden”

Genk Maartje Elants opent tentoon­stel­ling ‘Binnen Buiten’ in Emile Van Dorenmuse­um

Afgelopen weekend werd in het Emile Van Dorenmuseum in Genk de tentoonstelling ‘Binnen Buiten’ geopend. In het Huis van landschap en kunst kan je nog tot en met 2 oktober de werken van Maartje Elants bewonderen. Zij verhuisde van het drukke Amsterdam naar het rustieke Heks en schetst op het doek haar eigen intieme wereld. Ze voelt zich aangetrokken door de technieken van Van Doren, naar wie het museum is genoemd. Deze schildersdialoog tussen twee kunstenaars is van donderdag tot en met zondag gratis toegankelijk van 14 tot 18 uur.

