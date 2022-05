ASSISEN. Enkele getuigen staan met tegenzin op assisenproces Silvio Aquino: “nu sta ik hier als een beachboy voor u in mijn korte broek”

Op 27 augustus 2015 wordt het voertuig van Silvio Aquino en zijn echtgenote Silvia rond de middag klemgereden op de Sint-Hubertuslaan in Oudsbergen. Er ontstaat een vuurgevecht met meerdere in het zwart geklede mannen met bivakmutsen die zich uitgeven als politieagenten. Silvio Aquino is met vijf kogels in het hoofd en twee in de borst kansloos. Zijn vrouw Silvia kan nog net op tijd ontsnappen. Ex-restauranthouder en vermeende opdrachtgever Martino Trotta (62) en vier vermoedelijke uitvoerders van een Bosnische familieclan staan terecht voor moord en gijzeling met de dood van Silvio Aquino tot gevolg, gijzeling van diens echtgenote Silvia L. en een eerdere poging tot gijzeling van Silvio Aquino. Lees alles over de zaak in ons dossier.

Getuige F.E. (54), roepnaam Alex, wilde eerst niet komen getuigen maar werd gedwongen overgebracht vanuit de gevangenis van Antwerpen. Hij slofte in slippers, korte broek en T-shirt met tegenzin de assisenzaal in Tongeren binnen, alsof hij net uit zijn tuin was geplukt. Maar dat was omdat de vijftiger zelf niet de kans had gekregen om zich om te kleden. “En nu sta ik hier tegen mijn zin als een beachboy voor u in mijn korte broek”, klaagde hij de gang van zaken aan. De Italiaan met krullend samengebonden haar stond nog niet voor zijn micro of hij begon er al aan. “Ik ben met geweld naar hier gebracht, ik ben niet vrijwillig gekomen. Na zeven jaar zal ik mij ook niet veel meer herinneren.

Beschuldigde Martino Trotta leverde Italiaanse specialiteiten in de broodjeszaak van de getuige in Antwerpen. “Martino kwam wekelijks producten bij mij leveren. In het zwart? Ja, als zelfstandige kan je niet alles op papier zetten en volgens het boekje doen.” Voorzitter Jo Daenen wilde weten of Alex wist dat Martino Trotta financiële problemen had. ‘Martino is door klootzakken in de grond gestampt’, las hij een passage uit zijn verklaring voor. “Dat zal dan wel zo zijn”, klonk het antwoord.

Ontvoerd

Na wat aandringen van voorzitter Jo Daenen herinnerde Alex zich ook de ontvoering waar hij in mei 2017, twee weken voor ramadan, zelf slachtoffer van was geworden. Om 11u ’s ochtends werd de man in Antwerpen stad klemgereden en ontvoerd door gemaskerde mannen met politiearmbanden en getrokken pistolen. Ook Silvio Aquino werd op 27 augustus 2015 in Oudsbergen op een gelijkaardige manier klemgereden. “Ik ben in de auto blijven zitten met een zak over mijn hoofd. Ze hebben mijn sleutel gesloten. In mijn appartement hebben ze alles genomen wat ze mee konden grabbelen: geld, dure kledij, horloges.”

Hoeveel geld en welke horloges dat waren, wilde voorzitter Daenen weten. “Horloges van gelimiteerde edities waar er maar 100, 150 stuks van zijn. Zeker een waarde van een miljoen, anderhalf miljoen euro. En cash geld een of twee miljoen.” Al dat geld bewaarde Alex gewoon onder zijn matras. “Ik sliep lekker onder al dat geld.” Zijn appartement was dan ook een fort, zonder sleutel raakte niemand innen. Van zijn broodjeszaak en frituur kwam al dat geld in zijn appartement niet, Maar hij had ook nog een aantal discotheken. Of er ook pakketten cocaïne werden gestolen, wilde Alex niet bevestigen.

Quote Ik wist dat de daders van die ontvoering uit mijn vrienden­kring kwamen. Want vrienden naaien je, vijanden doden je Getuige Alex

Geen extra voer

Vreemd vond voorzitter Daenen het dat de getuige nooit aangifte had gedaan van de diefstal, waarbij hij volgens zijn verklaring toch 3 tot 4 miljoen door kwijt was. Een gebrek aan vertrouwen in de politie, klonk het bij de vijftiger. “Ik ben ook al louter op basis van vermoedens veroordeeld voor drugs en wilde hen geen extra ‘voer’ geven.” Alex ging wel zelf op onderzoek uit. Want het was voor hem duidelijk dat de daders in zijn vriendenkring moesten gezocht worden. ‘Want vrienden naaien je, vijanden doden je.’ Via Martino Trotta, leerde hij Samson Hudorivic, stiefzoon van beschuldigde Sandro Hamidovic (52) kennen. En die zou hem helpen om zijn gestolen horloges, die zonder de certificaten gestolen werden, op te sporen. Maar na de moord op Silvio Aquino op 27 augustus 2015, kreeg Alex een foto te zien van de overleden Samson. Via een Aquino broer, klonk het. Nadien schakelde hij over op twee Surinamers uit Amsterdam.

Tijdens de volgende getuigenissen weerklonken heel wat verwijten met dierennamen in de assisenzaal. Een getuige (38) had de Hamidovic clan ‘honden’ genoemd, wat ontaardde in een zware scheldpartij met oudste broer Sandro Hamidovic (52). Daarna volgde een zestiger, een vriend van kindsbeen af van de Aquino familie, die Martino Trotta alleen maar wilde aanspreken met varken. Want door Trotta werd hij in een aantal verhalen genoemd. “Hij is een beest en vindt dingen uit. Zeg dat hij zich ophangt, ik zal hem de koord wel geven.”

Gangsters

Ook getuige F. (34) was met veel tegenzin naar Tongeren afgezakt. Over een videoboodschap die hij opnam voor de familie Aquino nadat hij informatie had gekregen over de moord op Silvio Aquino en verhalen over vermeende ripdeals wilde hij niet veel kwijt, want hij zat zelf al 20 jaar ‘in het systeem’. “Alles wordt altijd allemaal opgeblazen. Iedereen is multimiljonair en wordt hier afgeschilderd als gangster.”

Of het klopte dat de Aquino’s een miljoen euro op zijn kop hadden gezet, wilde Sandro Hamidovic (52) nog weten van de dertiger, een man waarvoor hij naar eigen zeggen in de gevangenis veel respect voor had gehad. “Ja, dat klopt,” sloot F. af.

Later vandaag getuigen nog twee Aquino broers.