ASSISEN. Echtgenote van beschuldigde Martino Trotta op moordproces van Silvio Aquino: “Iedereen kan een tip geven. Voor mij is hij de beste man die er is”

OudsbergenMartino Trotta had tijdens de getuigenis van zijn echtgenote (60) meer zenuwen dan de vrouw zelf, zo leek het. Dat had mogelijk te maken met de passage van zijn ‘goede vriendin’ P. (49) net voordien. Echtgenote G. zelf aarzelde geen moment en bleef haar man voluit steunen. “Hij is de perfecte echtgenoot en de perfecte vader. Dat mijn man een tip gegeven heeft? Dat kan iedereen.”

Op 27 augustus 2015 wordt het voertuig van Silvio Aquino en zijn echtgenote Silvia rond de middag klemgereden op de Sint-Hubertuslaan in Oudsbergen. Er ontstaat een vuurgevecht met meerdere in het zwart geklede mannen met bivakmutsen die zich uitgeven als politieagenten. Silvio Aquino is met vijf kogels in het hoofd en twee in de borst kansloos. Zijn vrouw Silvia kan nog net op tijd ontsnappen. Ex-restauranthouder en vermeende opdrachtgever Martino Trotta (62) en vier vermoedelijke uitvoerders van een Bosnische familieclan staan terecht voor moord en gijzeling met de dood van Silvio Aquino tot gevolg, gijzeling van diens echtgenote Silvia L. en een eerdere poging tot gijzeling van Silvio Aquino. Lees alles over de zaak in ons dossier.

Voor mevrouw Trotta haar opwachting maakte in de assisenzaal in Tongeren, kwam eerst shopmanager P. (49) uit Maasmechelen aan het woord. De Aquino familie kende ze goed. Martino Trotta nog beter. “Ik ken hem al 32 jaar. Vroeger deed ik zelfs een studentenjob in zijn restaurant.” Of ze enkel vrienden waren of toch iets meer, drong voorzitter Jo Daenen aan. “Het was toen niet echt een liefdesrelatie, neen,” antwoordde de getuige ongemakkelijk. De honderden privéberichten die tijdens het telefonie-onderzoek werden uitgelezen, situeerden zich in haar privéleven. “Dat was meer een spelletje, het was niet zo belangrijk.” Onder eed gaf de shopmanager uiteindelijk, zij het wat verplicht, toe dat ze een aantal keer met Martino had afgesproken in een rendez-vous hotel.

Dat de vriendschap tussen de twee ver ging, bleek ook uit andere toegevingen. Zo gaf de Maasmechelse Martino na het faillissement van zijn restaurant een parttimejob als uitpakker in haar winkel en bezorgde hem zo via een ‘mogelijk verkeerd ingevulde’ prestatiefiche nog bijna een alibi voor 6 augustus 2015, de dag waarop Silvio Aquino voor het eerst zou ontvoerd worden. Evident vond ze het ook dat Trotta met haar grijze Mercedes rondreed, want Italianen helpen elkaar als dat nodig is. Dat Trotta met haar wagen naar de woning van Silvio Aquino was gereden, waar hij een envelop met kogels in de brievenbus dropte, vernam ze via de media. “Maar Martino stelde me gerust en zei dat er geen kogels in zaten.”

Trotta hield vol dat hij met de moord op Silvio Aquino niets te maken had en P. ging hem samen met zijn echtgenote G. ook nog vaak bezoeken in de gevangenis. Tot ze ‘meer dingen begon te horen’ en toch afstand nam. Aanklager Boyen stelde haar na haar getuigenis nog een vraag. “Jullie hebben in augustus, september en oktober afgesproken in een rendez-vous hotel in Hechtel-Eksel, dat was voor en na de feiten. Zijn er bepaalde dingen die hij u toen in vertrouwen heeft gezegd? Getuige P.: “Neen, helemaal niet. Op dat moment wist ik ook niet wat er allemaal juist gebeurd was, anders had ik mij daar nooit mee opgehouden.”

Grote liefde

Na vriendin P. nam de 60-jarige echtgenote van Martino Trotta het woord. Ze verdedigde haar ‘grote liefde’, die ze al sinds haar 14de kent, met hand en tand. “Hij is de perfecte echtgenoot en de perfecte papa”, hield ze meermaals vol. De Aquino familie kende ze goed. Want in Maasmechelen kent iedereen van de Italiaanse gemeenschap elkaar. Nadat het restaurant Da Zeca dat ze samen met Trotta in Maasmechelen uitbaatte in 2008 failliet ging door achterstallige betalingen van belastingen en BTW, had het koppel het financieel niet breed. “Maar Martino had zijn handel in Italiaanse producten en ik werkte als verkoopster dus we kwamen rond en dat was voldoende.”

Quote Dat Martino een envelop met kogels in de brievenbus van Silvio stopte? Ik zou mijn handen ervoor in het vuur steken dat hij dat nooit zou doen Echtgenote Graziëlla (60)

Het verhaal van de mysterieuze Nouri, de man die Trotta tijdens het onderzoek meermaals had aangehaald, bevestigde G. nog. Maar verder herinnerde ze zich niet veel. De blauwe Nokia 1 op 1 gsm waarmee haar man thuis vaak belde met Sandro Hamidovic zag ze zelf nooit. Of was dat misschien toch een zwarte? Het gesprek dat in haar woonkamer door de politie werd afgeluisterd en waarin ze zelf spreekt over het geld dat bij de tweede home-invasion bij zus A. Aquino werd gestolen, werd als geheugensteun in de assisenzaal afgespeeld. “Niemand wist tot voor kort van die home-invasion bij zus A.,” benadrukte voorzitter Jo Daenen. “Hoe komt het dat u daar dan toen al zo over sprak?”. Geen idee, luidde het kordate antwoord van G.. “Ik herinner mij daar niets van. Het zal gegaan hebben over roddels die in Maasmechelen de ronde deden.”

Zelfs nadat voorzitter Daenen haar confronteerde met bepaalde feiten over de veroordelingen voor drugshandel van haar man, week de vrouw niet. “Hij had zijn zaken, ik de mijne.” Ook over de envelop met kogels die haar man in de brievenbus van Silvio Aquino dropte, was de Italiaanse kort. Zelfs als daar camerabeelden van waren. “Ik zou het met mijn eigen ogen moeten zien om het te geloven, anders zou ik mijn twee handen ervoor in het vuur steken dat mijn man dat nooit zou doen.”

G. bezoekt haar man tweemaal per week in de gevangenis en belt hem dagelijks. “Wat heeft u dan besproken nadat uw man hier vorige week bekend heeft dat hij de tip heeft gegeven over de woning van Silvio Aquino?,” wilde Bert Partoens, advocaat van enkele Aquino zussen weten. Maar ook die vraag maakte geen indruk op G. “Iedereen kan een tip geven. Ze moeten geen tip krijgen om te weten waar Silvio woonde. Als je mijn naam intikt op het internet, weet je ook waar ik woon.”

Quote Voor mij is hij de liefste papa. Jammer dat hij de geboorte van zijn kleinkinde­ren gemist heeft omdat hij in de gevangenis zit Dochter V. (32)

Liefste papa

Ook dochter V. (32) deelde de onvoorwaardelijke steun aan haar vader Martino. “Voor mij is hij de liefste papa. Het is jammer dat hij zijn kleinkinderen niet heeft zien geboren worden omdat hij in de gevangenis zat.” Over de vakantiefoto van de Aquino familie die ze van facebook plukte en zonder bijschrift doorstuurde naar haar vader op 6 augustus 2015, de dag waarop enkele Hamdivoc familieleden een eerste ontvoeringspoging hadden gepland in Maasmechelen, wilde ze niet veel kwijt. “Die foto stond gewoon openbaar op facebook. Iedereen kon die zien. Ik stuurde hem wel regelmatig zaken door.”

Via de afluisterapparatuur in de ouderlijke woning werden ook vreemde gesprekken geregistreerd over de moord op Silvio Aquinno tussen V. en haar vader, maar net als haar moeder, herinnerde dochter V. zich daar niets meer van. ‘Papa zegt dat hij onschuldig is en ik geloof hem’, was ook bij haar de boodschap. Moeder en dochter maakten beiden melding van bedreiging door de Aquino familie. Martino Trotta zelf zit al bijna het hele proces lang op zijn stoel met de handen voor de ogen geslagen. Vandaag gingen de handen iets vaker naar beneden. Al leek hij zich niet zo goed te voelen, want hij moest tijdens de drie getuigenissen meermaals de assisenzaal kort verlaten.