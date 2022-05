ASSISEN. Beschuldigde Nebusha (36) wordt onwel op assisenproces Silvio Aquino

Oudsbergen/MaasmechelenVoor het hof van assisen in Tongeren zetten de speurders vanochtend de resultaten van hun grootschalig onderzoek rond de moordzaak van Silvio Aquino verder uiteen. En dat leverde heel wat nadelige links op voor beschuldigde en vermeende opdrachtgever Martino Trotta (62). Toch was het beschuldigde Nebusha Pavlovic (36), een van de Hamidovic-familieleden die intussen al bekend heeft dat hij deelnam aan de mislukte ontvoering van Silvio Aquino en de gijzeling van Silvia op 27 augustus 2015, die onwel werd na een korte schorsing.

Op 27 augustus 2015 wordt het voertuig van Silvio Aquino en zijn echtgenote Silvia rond de middag klemgereden op de Sint-Hubertuslaan in Oudsbergen. Er ontstaat een vuurgevecht met meerdere in het zwart geklede mannen met bivakmutsen die zich uitgeven als politieagenten. Silvio Aquino is met vijf kogels in het hoofd en twee in de borst kansloos. Zijn vrouw Silvia kan nog net op tijd ontsnappen. Ex-restauranthouder en vermeende opdrachtgever Martino Trotta (62) en vier vermoedelijke uitvoerders van een Bosnische familieclan staan terecht voor moord en gijzeling met de dood van Silvio Aquino tot gevolg, gijzeling van diens echtgenote Silvia Liskova en een eerdere poging tot gijzeling van Silvio Aquino. Lees alles over de zaak in ons dossier.

Tijdens een korte schorsing in de voormiddag werd beschuldigde Nebusha Pavlovic onwel. De ziekenwagen en de MUG werden opgeroepen om beschuldigde, die naar verluidt kampte met hartklachten, af te voeren naar het ziekenhuis. Nadat Nebusha met loeiende sirenes weggevoerd werd, hernam voorzitter Jo Daenen de zitting. “De schorsing heeft langer geduurd dan gepland. Dat komt omdat beschuldigde Nebusha Pavlovic onwel is geworden. Hij heeft bijstand gekregen en is naar het ziekenhuis overgebracht voor controle. Meester Nadia Lorenztti heeft bevestigd dat hij haar cliënt verder zal vertegenwoordigen.”

Volledig scherm De ziekenwagen werd opgeroepen om beschuldigde Nebusha Pavlovic af te voeren © De redactie

Volledig scherm Ook de MUG leverde bijstand. © De redactie

Link met andere dossiers

Voordien hadden de speurders van de Federale Gerechtelijk Politie Limburg een overzicht gegeven van enkele andere dossiers, waarin een mogelijke betrokkenheid van beschuldigden werd aangehaald. Enkele uren na de moord op haar man Silvio Aquino verhoorden speurders echtgenote Silvia, die kroongetuige en mede-slachtoffer was van de overval. Zij meldde onmiddellijk de home-invasion bij de zus van Silvio, die op 14 februari 2014 had plaatsgevonden. Haar schoonzus, die bij haar in de buurt woont, werd toen in haar woning ook overvallen door vier mannen met bivakmutsen van Oost-Europese origine die ‘anti-drugs’ riepen. De daders van die home-invasion werden nooit geïdentificeerd. Inspecteur Peter V.: “De man van zus Aquino werd overmeesterd en de overvaller noemde zijn naam voluit en zei: ‘zwijg, anders schieten wij u dood.’ Het was zeer opvallend dat de dader die specifieke naam van zijn slachtoffer kende.”

De familie Aquino legde na de home-invasion bij zus L. meteen een link naar beschuldigde Martino Trotta, die als enige de schoonbroer bij zijn volledige naam noemde. In Maasmechelen deed al snel de ronde dat hij ‘geprofiteerd’ had van de overval en daardoor zelfs met een Ferrari of Maserati rondreed. “Silvio en zijn boer zijn daarvoor verhaal komen halen bij mij thuis,” verklaarde Martino Trotta daarover aan de politie. “Ik heb mijn garage geopend en laten zien dat er helemaal geen sprake was van zo’n auto en dat van dat hele verhaal niets klopte.”

Volledig scherm Beschuldigde Martino Trotta © Photo News

De Kleine

De speurders haalden nadien een drugsdossier aan uit 2014. In een van de tapgesprekken vol codetaal over drugs werd op 20 november 2017 een opmerkelijk gesprek opgenomen tussen Martino Trotta en een andere man. Trotta zegt daarin: ‘ik wil die kleine van Maasmechelen nu pakken, naar hier brengen en een paar klappen verkopen’. Logisch, antwoordt zijn gesprekspartner. “De codenaam voor Silvio Aquino die in het ander groot drugsdossier RAAK opduikt is ook ‘de Kleine’”, voegde inspecteur Peter V. nog toe.

In het kader van dat ‘groot drugsdossier’ RAAK, waarin enkele Aquino-leden en hun kompanen in 2016 veroordeeld werden tot celstraffen tot tot tien jaar, werd in een afgeluisterd tapgesprek ook gesproken over kogels, die Trotta in de brievenbus van enkele Aquino broers zou gedropt hebben. Via een microfoon die de politie plaatste in de wagen van Nico Beckx, toenmalige rechterhand van Silvio Aquino, kregen de speurders nog meer informatie. Speurder Peter V. : “We hoorden in een gesprek tussen Nico Beckx en Silvio Aquino dat de twee zeiden dat Martino Trotta te ver was gegaan met die kogels. Dat hij zich Al Capone waande en zijn schulden nog niet eens had afbetaald. Nadien hoorden we ook dat ze daar met Martino Trotta over spraken. Dat ze niet tevreden waren en hem wilden meenemen. ‘Pas op Marti, nu ben je te ver gegaan’, klonk het.”

Niet veroordeeld

Voorzitter Jo Daenen gaf Martino Trotta de kans om te reageren, maar zoals gewoonlijk volgde meer vragen van Trotta dan antwoorden. Zijn advocaat Tim Smets, stelde ter verduidelijking nog enkele vragen aan de speurders. ‘Is mijn cliënt ooit in verdenking gesteld of veroordeeld in een van die dossiers die u aanhaalt?” Het antwoord op beide vragen was negatief.

Afsluitend gaf speurder Johan S. een overzicht van de 70 deskundigenverslagen, elk 60 tot 120 pagina’s dik, die in de moordzaak rond Silvio Aquino werden opgesteld. Bij de foto’s die in dat kader getoond werden van Samson Hudorovic draaide vader en beschuldigde Sandro Hamidovic (52) zich volledig om op zijn stoel. Kijken naar de beelden van zijn overleden zoon deed hij bewust niet. Afgelopen maandag bekende Sandro Hamidovic dat hij Silvio Aquino op 27 augustus 2015 neerschoot nadat die zijn zoon Samson dodelijk getroffen had met een vuurwapen dat hij had afgenomen van een van zijn belagers.