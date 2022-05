ASSISEN. Aquino-broers getuigen op assisenproces van Silvio Aquino: “Wij hadden geen vijanden”

OudsbergenDe twee oudste broers van Silvio Aquino waren het er tijdens hun getuigenis over eens. “Silvio was goed voor iedereen. Hij had met niemand problemen.” Voor de reden waarom net ‘de kleine’ van de hoop slachtoffer werd van de fout gelopen ontvoering, wezen beide broers met een zware beschuldigende vinger naar vermeende opdrachtgever Martino Trotta. “Jaloezie overheerste bij Trotta en hij wilde altijd maar meer geld van ons. Dat die andere ‘monsters’ achter de zaak zaten zijn we pas later te weten gekomen.” De getuigenis van broer L. (60) leidde tot een zware clash met beschuldigde Sandro Hamidovic (52). Trotta zelf keek niet op en verdween tussen de getuigenissen van de twee broers door een medisch probleem uit de assisenzaal.

Op 27 augustus 2015 wordt het voertuig van Silvio Aquino en zijn echtgenote Silvia rond de middag klemgereden op de Sint-Hubertuslaan in Oudsbergen. Er ontstaat een vuurgevecht met meerdere in het zwart geklede mannen met bivakmutsen die zich uitgeven als politieagenten. Silvio Aquino is met vijf kogels in het hoofd en twee in de borst kansloos. Zijn vrouw Silvia kan nog net op tijd ontsnappen. Ex-restauranthouder en vermeende opdrachtgever Martino Trotta (62) en vier vermoedelijke uitvoerders van een Bosnische familieclan staan terecht voor moord en gijzeling met de dood van Silvio Aquino tot gevolg, gijzeling van diens echtgenote Silvia L. en een eerdere poging tot gijzeling van Silvio Aquino. Lees alles over de zaak in ons dossier.

Silvio Aquino (°1974) was de jongste van 9 kinderen. Vader Aquino verhuisde in 1969 naar België, waar hij als mijnwerker aan de slag ging. Silvio, zijn broers en zussen groeiden nadien op in Maasmechelen. Echtgenote Silvia en een zus van Silvio Aquino getuigden vorige week al op het assisenproces in Tongeren. Vandaag stonden ook de getuigenissen van broers L. (60) en R. (61) op de agenda.

Op broer L. (60), die momenteel in de cel verblijft , was het even wachten, want hij verscheen aangehouden en met bijstand van twee agenten op het assisenhof in Tongeren. Met een knikje naar de familie vatte hij, duidelijk gespannen, zijn getuigenis aan. “Ik had een zeer goede band met mijn broer Silvio. Hij was de kleinste van de familie. Een heel goede jongen, vrijgevig voor iedereen. Hij wilde altijd iedereen helpen en wilde geen problemen.” L. had zijn jongere broer Silvio, die naar hem opkeek, nog aangeraden om niet ‘het slechte pad’ op te gaan. Maar dat gebeurde toch. “Maar Silvio had alleen maar vrienden. Wij hadden geen vijanden. Tot die straathonden kwamen (met een blik naar de beschuldigden).’

Quote Een liquidatie voor je niet uit met vijf man. Ik wist meteen dat ze Silvio wilde ontvoeren. Dat die monsters erachter zaten wisten we toen nog niet Broer L. Aquino (60)

Daarna volgde een resem zware uithalen richting beschuldigde Martino Trotta (62). Zeker was L. ervan dat de Italiaan achter de home-invasions zat bij zijn zussen L. en A. Hij ondersteunde die stelling met heel wat argumenten en gaf toe dat hij samen met twee kennissen naar de woning van Trotta trok om hem daar persoonlijk over aan te spreken. “Hij was bleek en dronk zeker een liter water van de schrik. Toen ik buiten kwam, wist ik het zeker.”

Ook de kogelbrieven die zijn broers in de bus kregen, kwam volgens de Aquino-broer van Trotta. “Ik heb hem zelf gezien op de camerabeelden.” Martino Trotta zat ineengezakt op zijn stoel met het hoofd naar beneden en keek niet op. Hij wisselde tijdens de getuigenis alleen nog naar een achteruit leunende positie op zijn stoel, met de handen voor de ogen geslagen. “Bent u met de camerabeelden van die kogelbrieven naar de politie gestapt?”, wilde Tim Smet, advocaat van Martino Trotta nog weten. Dat gebeurde niet, gaf broer L. toe. “U kent ons toch, gaan wij naar de politie?”

De jarenlange vete tussen Martino Trotta en de familie Aquino kon broer L. alleen maar toeschrijven aan afgunst. Zijn broer had Trotta nog tienduizenden euro’s geleend, maar dat was blijkbaar niet voldoende, klonk het. Een dispuut met Colombiaanse afnemers in de drugswereld deed L. af als een van de vele fantasieverhalen van Trotta.

Volledig scherm L. Aquino © Gianni Barbieux

Monsters

Broer L., die in het verleden wel wat ‘strubbelingen’ had met zijn andere broers, gaf ook toe dat hij met de foto van de overleden Samson Hudorovic, zoon van beschuldigde Sandro Hamidovic, die in het mortuarium werd genomen, zelf op zoek ging naar wie er achter de dood van Silvio zat. Het vermoeden van ‘opdrachtgever’ Trotta was er al. Informatie over de anderen kreeg hij via Alex van Antwerpen. Dat zijn ‘broerke’ Silvio op 27 augustus 2015 niet omkwam door een liquidatie maar door een ontvoering was voor L. meteen duidelijk. “Want een liquidatie voer je niet uit met vijf man. De bedoeling was die dag om Silvio met zijn vrouw te ontvoeren, geld te eisen en hem dan te vermoorden. Dat gevoel had ik onmiddellijk. Al wisten we toen nog niet dat die ‘monsters’ erachter zaten (met een blik naar de beschuldigden).”

Onzin vond hij de versie van beschuldigde Sandro Hamidovic, dat hij Silvio doodschoot omdat die zijn zoon had neergeschoten. “Als hij enkel de kluis van Silvio wilde stelen, waarom hebben ze hem die dag dan met getrokken wapens aangevallen?” Met een wijsvinger en heel wat verwijten richting de beschuldigdenbank verliet broer L. de assisenzaal. En dat leidde tot een zware clash met beschuldigde Sandro Hamidovic (52), die intussen bekende dat hij op 27 augustus 2015 de schoten op Silvio Aquino loste. Dat heel wat politieagenten in de buurt waren, bleek geen overbodige luxe. Martino Trotta zat ertussenin en zakte nog verder weg in zijn stoel. Na de schorsing die voorzitter Jo Daenen inlaste om de gemoederen te bedaren, bleef Martino Trotta wegens een medisch probleem afwezig.

Quote Toen het financieel niet meer goed ging met Martino Trotta, is hij beginnen door te draaien. Hij vroeg altijd maar meer geld en stopte daarom zelfs een kogelbrief in de bus van Silvio Broer A. (61)

Jaloezie

Na de schorsing getuigde Nico B. (48), boezemvriend van Silvio Aquino. “Waarom dit net Silvio moest overkomen, begrijp ik niet. Hij was eenvoudig en goed voor iedereen. Te goed misschien. Hij is voor niets gedood.” Ook Nico kreeg een kogelbrief in de bus. Hij sprak Martino Trotta daarover aan. “Hij zei dat het om te lachen was.” Volgens oudste broer R. Aquino (61) was de jaloezie het grootste probleem van Martino Trotta. Na het faillissement vroeg Trotta ook 490.000 euro aan hem, al kon hij dat niet geven. “Mijn broer Silvio had hem al een aantal keer geholpen. Maar het was nooit genoeg. Als Martino 20.000 euro had, spaarde hij daar niets van en maakte hij alles op. Toen het financieel niet meer goed ging met hem, is hij beginnen door te draaien.”

Toen R. met acht spelers de Duitse lotto won, goed voor een winst van 135.000 euro elk, maakte dat de zaak nog erger. Want Trotta wilde ook geld, ook al had hij niet meegespeeld. Dat Martino Trotta kogelbrieven in de brievenbus van zijn broer stopte, maakte broer R. zeer kwaad, want hij zag dat als een doodsbedreiging. Hij sprak Trotta daar ook zelf over aan. “Martino zei dat hij zo de aandacht van Silvio wilde trekken. Hij dacht dat wij veel geld hadden en vond dat Silvio hem moest blijven helpen.”

De dood van Silvio sloeg voor de familie in als een bom, benadrukte de oudste broer nog tijdens zijn rustige getuigenis. Dicht bij de plaats van de feiten maakten ze onder een grote boom een herdenkingsplaats voor hun kleinste broer. Daar legt de familie bloemen neer en komen de Aquino’s regelmatig samen. “Er zijn geen woorden voor wat dit voor de familie betekent. Wij denken nog elke dag aan Silvio.”

Morgen komen enkele andere zussen en broers van de Aquino familie aan het woord. Ook de getuigenis van de vrouw en de dochter van beschuldigde Martino Trotta staan op de planning.