ASSISEN. 28 jaar voor opdrachtgever en levenslang voor clanleider wegens dood Silvio Aquino: “Er werd nietsontziend en zinloos geweld gepleegd”

UPDATEIn het Tongerse hof van assisen zijn in de nacht van donderdag op vrijdag rond middernacht de straffen uitgesproken voor Martino Trotta en de vier Hamidovic-clanleden die schuldig werden bevonden aan de gijzeling met de dood tot gevolg van Silvio Aquino in 2015. De 62-jarige opdrachtgever Trotta kreeg 28 jaar cel en de 52-jarige clanleider Sandro Hamidovic een levenslange celstraf. Het beraad nam een vijftal uur in beslag.

Er is voor geen enkele veroordeelde ingegaan op de facultatieve bijkomende straf van een ter beschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank. Voor de 40-jarige Bosko Hamidovic, die in Maasmechelen het vertrek van aan Silvio’s woning doorbelde, werd het een celstraf van 20 jaar. De 43-jarige Dragisa Hamidovic, die eind augustus 2021 in Spanje werd opgepakt en als eerste bekentenissen aflegde, kreeg 22 jaar cel. Nebusha Pavlovic werd veroordeeld tot 26 jaar cel.

Voor Trotta, die levenslang riskeerde, werd rekening gehouden met zijn leeftijd, zijn gezondheid en zijn drijfveer die eerder van financiële aard was. Voor de strafbepaling bij alle veroordeelden werd rekening gehouden met het grof geweld, het totaal gebrek aan respect voor de fysieke integriteit van anderen en andermans eigendomsrechten.

“Ongustinge moraliteit”

“Er werd nietsontziend en zinloos geweld gepleegd, waarbij Sandro Hamidovic over het leven en dood van iemand besliste. Hij was de leider van de clan Hamidovic. Hij heeft zijn zonen en broers meegesleurd in de door Trotta geplande gijzeling. Gelet op zijn antisociale aspecten in zijn persoonlijkheidsstructuur die naar voren kwamen weet hij zich moeilijk te conformeren aan de in de maatschappij geldende normen en wetten. Volgens de deskundigen is hij een gevaar voor de maatschappij. Er is een verhoogd risico op recidiverend en norm- en wetsoverschrijdend gedrag. Hij had een ongunstige moraliteit. Na meerdere gerechtelijke tussenkomsten in de jaren ervoor heeft hij gekozen het criminele pad te blijven bewandelen. Zowel in België, als in het buitenland heeft hij een ongunstig strafblad. In Duitsland kreeg hij 9 jaar en 6 maanden cel voor een roofoverval op een juwelier. Het heeft hem geïnspireerd om de gijzeling met dezelfde modus operandi te plegen op Silvio Aquino,” zei voorzitter Daenen bij de voorlezing van het arrest over de strafmaat.

Op 27 augustus 2015 wordt het voertuig van Silvio Aquino en zijn echtgenote Silvia rond de middag klemgereden op de Sint-Hubertuslaan in Oudsbergen. Er ontstaat een vuurgevecht met meerdere in het zwart geklede mannen met bivakmutsen, die zich uitgeven als politieagenten. Silvio Aquino is met vijf kogels in het hoofd en twee in de borst kansloos. Zijn vrouw Silvia kan nog net op tijd ontsnappen. Ex-restauranthouder en vermeende opdrachtgever Martino Trotta (62) en vier vermoedelijke uitvoerders van een Bosnische familieclan staan terecht voor moord en gijzeling met de dood van Silvio Aquino tot gevolg, gijzeling van diens echtgenote Silvia L. en een eerdere poging tot gijzeling van Silvio Aquino. Lees alles over de zaak in ons dossier.

Op dit assisenproces treden zowel Patrick Boyen als Cedric Stuyck op als openbaar aanklagers. Voor de strafmaat nam Cedric Stuyck het woord. “Deze feiten zijn gebeurd in een bepaald milieu, maar wel in onze samenleving. Wij willen dat die samenleving veilig en rechtvaardig blijft, dus moeten wij ervoor zorgen dat de straf die opgelegd wordt een signaalfunctie heeft. Niet alleen voor de beschuldigden, maar ook voor anderen in de maatschappij.”

Hij somde nadien de straffen op die de wet voorziet voor de feiten waarvoor Martino Trotta en de vier Hamidovic clanleden gisteren veroordeeld werden: levenslang voor de gijzeling met de dood tot gevolg van Silvio Aquino op 27 augustus 2015, 20 tot 30 jaar cel voor de gijzeling van Silvia L. diezelfde dag — voor dit onderdeel werd alleen Martino Trotta vrijgesproken — en 15 tot 20 jaar cel voor de poging tot gijzeling van Silvio Aquino op 6 augustus 2015. “We kunnen deze straffen niet zomaar optellen. We aanvaarden hiervoor een eenheid van opzet voor alle misdrijven en gaan dus uit van de levenslange celstraf.” Als hij verzachtende omstandigheden in aanmerking nam, kon die levenslange celstraf wel nog zakken.

Volledig scherm SIlvio Aquino werd op 27 augustus 2015 klemgereden en doodgeschoten in Opglabbeek © De redactie

Woonwijk

Stuyck tilde zwaar aan de feiten zelf, want Silvio Aquino werd op klaarlichte dag in de buurt van een woonwijk neergekogeld en zo werden ook heel wat burgers in gevaar gebracht. “Een man en een vrouw werden in ware commandostijl en voor puur geldgewin op klaarlichte dag gegijzeld. Silvio werd koudweg geëxecuteerd door gevaarlijke en georganiseerde criminelen met een hoog risico op recidive.”

Hij benadrukte de rol van elke dader, en maakte daarin ook een onderscheid voor zijn strafvordering. “Trotta is geen ordinaire tipgever, dat hebben jullie gisteren ook duidelijk gemotiveerd. Zigeunerkoning Sandro is duidelijk de leider van de groep, altijd geweest. Hij voelde zich de koning en zijn soldaten Nebusha, Dragisa en Bosko moesten naar hem luisteren.”

Sandro bekende zelf al dat hij de schoten op Silvio Aquino loste. De tweede schutter, die ook het executieshot onder het linkeroog van Silvio loste, is volgens Stuyck zijn stiefzoon Nebusha. Voor opdrachtgever Trotta, clanleider Sandro en zijn stiefzoon Nebusha, die ook geen oprechte spijt betuigden, zag Stuyck geen enkele verzachtende omstandigheid en vorderde hij een levenslange celstraf.

Quote Met een snijgebaar over de keel betuig je geen spijt. De enige spijt die Sandro nu heeft, is dat zijn luxeleven­tje voorbij is en dat hij nu op de zwarte lijst staat van de onderwe­reld. Aanklager Cedric Stuyck

“Opdrachtgever Martino Trotta heeft hier vier weken naar de grond gestaard, en niet één keer in de richting van de nabestaanden gekeken, ook niet tijdens zijn laatste woord. Clanleider Sandro Hamidovic maakte bij het begin van het proces al een snijgebaar over zijn keel naar de slachtoffers. Ik ben er zeker van dat hij dat meende, maar zo betuig je zeker geen spijt. Later heeft hij op dit proces wel een paar keer zijn spijt uitgedrukt. Maar dat was, zoals de psychiaters over hem zeggen, om zijn huik naar de wind te hangen. De enige spijt die Sandro heeft, is dat zijn luxeleventje nu voorbij is en dat hij op de zwarte lijst staat van de onderwereld.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm proces Aquino Tongeren Patrick Boyen ( links) en Cedric Stuyck © Mine Dalemans

Voor broer Bosko Hamidovic (40), die enkel op de uitkijk had gestaan aan de woning van Silvio Aquino en zelf niet aanwezig was bij de schietpartij op 27 augustus 2015, vorderde Cedric Stuyck geen levenslang, maar 30 jaar cel. Voor Dragisa Hamidovic (43), de broer die als eerste bekentenissen aflegde en volgens Stuyck ook als enige oprecht spijt betoonde en daarbij wel de nabestaanden recht in de ogen had gekeken, vorderde hij met 27 jaar cel de laagste straf. Stuyck haalde ook nog aan dat de vijf daders een zwaar strafregister hebben, wat op zich een gevaar voor recidive inhoudt. Hij vroeg het hof en de jury om bovenop de gevorderde celstraffen ook nog een extra ‘beveiligingsperiode’ op te leggen met een terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank van 15 jaar voor elk van de vijf schuldig bevonden daders.

Quote Als iemand van u slachtof­fer zou worden van deze feiten, welke straf zou u daar dan voor verwachten? Weer deze gewetenlo­ze criminelen uit onze maatschap­pij, zodat deze veilig blijft voor uw kinderen en kleinkinde­ren. Aanklager Patrick Boyen

Aanklager Patrick Boyen gaf de jury nog een extra motivering mee om de gevorderde straffen van zijn collega ook op te leggen. “Als iemand van u slachtoffer zou worden van dit soort feiten, gepleegd door gewetenloze professionele criminelen die misdrijven in de maatschappij naar een next level brengen, welke straf zou u daar dan voor verwachten? Bescherm onze samenleving maximaal door deze criminelen, die ook op onze zwarte lijst staan, uit onze maatschappij te weren, zodat deze veilig blijft voor uw kinderen en kleinkinderen. Limburg moet een no-gozone zijn voor gijzelnemers en zware bandieten.”

Voorwaardelijke invrijheidstelling vanaf 2030

Stuyck maakte bij zijn strafvordering bovendien een prognose van wanneer de vijf veroordeelden in aanmerking kunnen komen voor het indienen van een verzoek tot voorwaardelijke invrijheidstelling (VI) bij de strafuitvoeringsrechtbank (SURB). De vijf mannen kunnen pas minstens vanaf 2030 zo’n eerste verzoek indienen.

Gelet op eerdere veroordelingen waarbij Trotta onder meer in 2019 zes jaar cel kreeg voor zijn rol bij de smokkel van 493 kilo coke vanuit Paraguay, kan hij in juni 2033 voor een verzoek tot VI in aanmerking komen. De voormalige restaurantuitbater zou dan 73 jaar oud zijn. Voor Sandro Hamidovic zal het september 2030 zijn en voor Bosko Hamidovic kan het oktober 2034 worden. Nebusha Pavlovic kan pas in september 2035 een invrijheidstelling aanvragen. Dragisa Hamidovic moet wachten tot september 2030, als hij tot een effectieve celstraf van 27 jaar zou veroordeeld worden.

“20 jaar correcte straf voor Trotta”

De verdediging van Trotta vindt een celstraf van 20 jaar een correcte en eerlijke straf. Dat blijkt uit het pleidooi van de advocaten Tim Smet en Jonathan Bogaerts. Ze hadden het onder meer over de gezondheidstoestand van Trotta, die in een coma belandde na een coronabesmetting. “Hij was inderdaad niet de hele tijd aanwezig op het proces, maar hij kampte met blaas- en nierproblemen. Ze hebben bij hem een sonde moeten steken waarna 2,5 liter urine uit de blaas werd verwijderd. Door de overbrengingen met verhoogde veiligheidsmaatregelen is hij aan één oor volledig doof geraakt. Zijn bijzonder gevangenisregime is aan bod gekomen met individuele wandelingen in de leeuwenkooi. De Belgische staat is zelfs veroordeeld voor deze onmenselijke behandeling gedurende achttien maanden”, zei Bogaerts.

“Volgens het OM is deze man de slechtste slechterik. Hij heeft de meest gruwelijke feiten gepleegd. De aanklager zet deze man op gelijke voet als de man die boven het hoofd van Silvio staat en de trekker overhaalt. Toen in dit verhaal de wagen aan het rollen ging, heeft Trotta ze niet meer kunnen tegenhouden. De man ter plaatse, de regisseur, heeft er het verhaal overgenomen en Silvio doodgeschoten. Ik denk dat dat als verzachtende omstandigheid mag meetellen. In de visie van de openbare aanklager ‘moet barbertje hangen’”, zei advocaat Tim Smet. Hij meende ook dat de redelijke termijn voor Trotta flagrant geschonden is.

“Een goede rechter heeft ook oog voor de toekomst. Trotta was niet ter plaatse en is niet kunnen tussenkomen. Iemand anders, namelijk Sandro, had het plan te schieten. Trotta heeft geen akkoord gegeven. Het was voorzien dat er geweld gebruikt ging worden, maar de dood van Silvio was niet voorzien”, aldus Smet.

“Geen kernpsychopaat”

Na de advocaten van Trotta namen advocaten Jessica Florizoone en Dimitri de Béco het woord voor hun cliënt Sandro Hamidovic. Ze hoopten dat de jury minstens één verzachtende omstandigheid in rekening zou brengen en stelden een straf van 25 tot 30 jaar voor. De verdediging verwees daarbij naar zijn eerlijkheid, spijtbetuiging en Roma-achtergrond als verzachtende omstandigheden, net als het feit dat hij geen psychopathische kenmerken vertoont.

“Levenslang is de meest hopeloze straf die je je kan inbeelden”, aldus de Béco. “Dat is alleen bedoeld voor de grootste, gevaarlijkste en meest onbehandelbare criminelen van het land. Sandro behoort niet toe tot deze groep”, klonk het onder meer. “Sandro is de enige die hier heeft gezegd dat hij op Silvio heeft geschoten. Dat is verantwoordelijkheid en dat is schuldbesef. Zijn spijtbetuiging is misschien als een show overgekomen, maar hij is eerlijk geweest. Hij is sociaal gevaarlijk omwille van zijn antecedenten en omwille van antisociale en narcistische persoonlijkheidskenmerken, maar hij is geen kernpsychopaat”, zei de Béco voorts.

“Het is hard aangekomen, maar hij zag het aankomen. Ik vecht vandaag nog meer dan hem, zodat hij die straf niet zou krijgen”, aldus de Béco nog over zijn cliënt.

“Bosko is de boodschapper”

“Ik maak me misschien belachelijk, maar om tegengewicht te geven aan het openbaar ministerie met de vordering tot levenslang, vraag ik een celstraf van 3 jaar voor Bosko Hamidovic. Ik benadruk dat Bosko Silvio en Silvia niet aangevallen heeft. Hij heeft ook geen geweld gebruikt. Zijn beperkte rol is heel duidelijk gebleken”, zo verklaarden de advocaten Pieter en Hans Valkenborg.

“Bosko is de boodschapper. Hij heeft geen wapen vastgehad”, aldus Pieter Valkenborg. “Hij heeft een ongelukkige jeugd gehad en dat mag meetellen in de bepaling van de strafmaat. Hij is 4 jaar in vrijheid geweest en in die periode is geen enkel feit gebeurd. Hij heeft zijn laatste woord alleen gericht tot de familie Aquino en dan heeft hij gezwegen. Dat zegt toch ook iets. Het moet zogezegd een cadeau zijn, een straf van 30 jaar. Maar dat is de op een na zwaarste straf voor iemand die er niet bij was, toen de trekker werd overgehaald”, zei advocaat Hans Valkenborg.

“Geef hem niet de galg”

Advocaten Nadia Lorenzetti en Thomas Gillis hebben voor het Tongerse hof van assisen de ongelukkige jeugd van Nebusha Pavlovic, zijn moraliteit tot op vandaag en zijn oprechte spijt als verzachtende omstandigheden aangehaald. “Geef hem niet de galg, maar geef hem een celstraf van 15 jaar”, aldus de verdediging.

Advocate Lorenzetti benadrukte dat Nebusha Pavlovic, de jongste beschuldigde, de vreemde eend in de bijt is. “Het is niet zijn idee en niet zijn plan geweest. Hij was als allerlaatste betrokken bij de voorbereiding. Hij was niet de drager van het wapen. (...) Nebusha blijft de onderste trede van de ladder en hij was de ongewapende soldaat”, klonk het.

De laatste raadsman die voor de strafmaat pleitte was advocaat Gino Houbrechts, die samen met Mirthe Piette de loslippige Dragisa Hamidovic verdedigde. Hij vond de vordering van het openbaar ministerie overdreven en stelde eveneens een straf van 15 jaar voor.

Aquino’s: “Wij hebben doodstraf gekregen”

Op enkele uitzonderingen na wilde de Aquino-clan geen interviews geven aan de pers. Vanmiddag doorbraken de broers Mario en Pasquale Aquino toch hun stilte. “Ik dacht dat vandaag alles zou uitkomen, de hele waarheid”, aldus Mario Aquino. “Maar iedereen heeft gewoon zijn mond gehouden en enkel bekend wat voor hem goed was.” “Wij hebben de doodstraf gekregen. Voor ons is Kerstmis, Nieuwjaar en Pasen gedaan. Dat bestaat voor ons niet meer. Zijn vrouw en hun kinderen lijden eronder. Die kinderen kunnen er met niemand over praten”, klonk het voorts.

Ondanks het feit dat Silvio Aquino buiten Maasmechelen vooral bekend stond als drugsdealer hebben de beide broers een heel ander beeld over de vermoorde Silvio. “Hij was de kleinste, de grootste. Hij was onze grootste steun. Iedereen kon bij hem gaan: groot, klein, het maakte niet uit. Hij heeft veel mensen geholpen. We sleuren inderdaad een reputatie mee, ik heb 10 jaar gezeten”, zo vult Mario aan. “Maar kijk onze dossiers maar na. We hebben nooit iets met geweld of met de dood te maken.”

Ook Trotta kon op de hulp van Silvio Aquino rekenen. “Hij was eerst goed bevriend. Ook na die kogelbrief heeft Silvio hem nog geholpen. Daarom begrijpen we niet wat er aan de hand was met die kerel.” De broers hopen dat ze de afgelopen donkere periode enigszins kunnen afsluiten als de straffen bekend zijn. “Maar ik zal het nooit echt kunnen afsluiten. Hoe ga je dat afsluiten? We krijgen Silvio daarmee niet terug.”

Laatste woord

Na de pleidooien van hun raadslieden kregen de vijf beschuldigden nogmaals het laatste woord, voordat de jury en het hof zich kort na 19 uur terugtrokken om in beraad te gaan over de op te leggen straffen.

“Mijn woord van dank aan de voorzitter en de jury omdat ze dat hier dagelijks volgehouden hebben. Ik vraag u mijn daden en mijn impulsiviteit niet in de weegschaal te nemen. Ik zou mijn twee handen en twee voeten afgeven als ik Samson en Silvio terug kon opwekken. Al 7 jaar word ik wakker met deze tristesse. Uiteraard ga ik werken en mijn best doen zodat ik de burgerlijke partijen kan vergoeden. Mijn diepste excuses aan Silvia. Ik voel de pijn in haar hart. Ik smeek dat ze mij vergeeft. Het noodlot heeft toegeslagen”, zei Sandro Hamidovic.

Bosko Hamidovic hield het kort. “Het spijt me wat er allemaal gebeurd is. De straf ligt in uw handen. Ik kan niets meer zeggen”. Nebusha Pavlovic bood ook zijn diepste excuses aan. “Mijn diepste excuses aan de familie Aquino en aan Silvia. Mijn oprechte spijt. Ik zal alles doen om de burgerlijke partij te vergoeden voor de schade die ik heb aangericht. Ik ben een totaal andere mens nu. Mijn focus ligt nu volledig bij mijn vrouw en kinderen. Ik probeerde daar op 27 augustus 2015 een andere toekomst te geven aan mijn kinderen, zodat ze niet het leven zouden meemaken dat ik heb meegemaakt”, klonk het.

Dragisa Hamidovic sloot zich aan bij de woorden van zijn advocaat. “Voor de familie Aquino: nu rust Silvio in vrede. Mijn excuses voor wat er gebeurd is. Ik kan hem niet meer terugkrijgen.”

Binnen enkele uren volgt de uitspraak over de straffen voor de vijf mannen.

LEES OOK