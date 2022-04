Administratieve lasten voor verenigingen worden beperkt

“We ondersteunen ons bloeiend verenigingsleven met zo’n 275 erkende verenigingen op verschillende manieren. Op regelmatige basis houden we die reglementen tegen het licht en sturen we bij waar nodig”, zegt Ilse Wevers (CD&V), schepen van sport en cultuur. “Afgelopen gemeenteraad hebben we enkele kleine wijzigingen en praktische aanpassingen doorgevoerd.”