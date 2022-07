3 op 10 Limburgse ondernemers doen een beroep op tijdelijke krachten

Netwerken

“Heel interessant in tijden van arbeidsmarktkrapte is ook dat werkgevers via studentenjobs – maar ook via bijvoorbeeld stages en werkplekleren – in contact kunnen komen met mogelijke toekomstige vaste medewerkers”, zegt Lodewyckx. Voor 1 op 5 zijn jobstudenten en tijdelijke krachten de poort naar potentieel nieuw personeel. Opvallend is ook dat vrouwelijke jobstudenten met het meest zijn.