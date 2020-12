Zware uitslaande brand treft iconische restaurant De Clesse: “Rampjaar 2020 afgesloten met een nog grotere ramp”

“Als we nu allemaal eerst eens de regels zouden volgen”: wij belden tien prominente West-Vlamingen na vijfde stijging op rij met meer dan 10 procent

15 december Plus 18 procent op vrijdag, plus 10 op zaterdag, plus 12 op zondag en maandag én vandaag andermaal een stijging in het aantal besmettingen in West-Vlaanderen, met 10,9 procent. Geen cijfers om vrolijk van te worden, in een week die door virologen als een zoveelste Week van de Waarheid wordt bestempeld. Nederland gaat op slot, maar wat met de slechtste leerling van de Vlaamse klas? Loert ook hier een nieuwe volledige lockdown om de hoek? “We volgen het van nabij, maar het is moeilijk om een oorzaak te vinden”, zeiden de experts zaterdag nog aan HLN. Wij belden tien prominente West-Vlamingen, die volop geconfronteerd worden met de gevolgen van deze crisis. Kunnen we het tij nog keren?