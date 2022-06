Zo zalig wordt de zomer bij pop-upbar Fistong: “Hier genieten onze gasten 200 procent op een unieke locatie”

OudenburgDe nieuwe zomerbar Fistong in Oudenburg heeft zijn deuren geopend. Na weken en maanden hard werk – én een online serie als leuk voorsmaakje – zijn Sybren Taillieu, Martijn Verhelst en Simon Bronders heel blij met het resultaat. “We hebben er een prachtige plek van gemaakt”, zegt Simon met een brede glimlach op zijn gezicht. Kijkt u even mee?

De voorbije twee jaar kon je Sybren, Martijn en Simon terugvinden in hun Bar Abbaye op de site van de Abdijhoeve. Nu er daar twee nieuwe horecazaken zijn geopend, was het niet meer mogelijk om daar hun bar te openen. De drie vrienden gingen op zoek naar een nieuwe locatie en vonden een verwilderd stukje weide bij het domein De Kluiten, langs het prachtige meer dat daar te vinden is.

“Dit was voor ons de perfecte plek om een zomerbar te openen. We zijn hier ver van alles en je hebt hier een prachtig uitzicht op het meer”, zegt Simon. “Wanneer we hier aankwamen, was het vol met onkruid dat zo hoog stond dat je het meer niet eens kon zien. We hebben alles weggemaaid en nieuw gras aangeplant. Het heeft ons veel werk gekost om de bar af te maken, maar we zijn heel tevreden met het resultaat. Het is zelfs beter dan wat we verwacht hadden.”

Volledig scherm In zomerbar Fistong ben je er om 200% te leven in plaats van enkel te bestaan. © Benny Proot

Met het motto ‘200 procent leven’ willen Sybren, Martijn en Simon met hun zomerbar een plek creëren waar iedereen welkom is en zichzelf kan zijn. “Hier kom je om te genieten, te feesten en dansen, om weg te raken van alle drukte en even alles te vergeten”, zegt Martijn. “Daarom gebruiken we ook het motto van stad Oudenburg: ‘altijd beleving’. In onze bar is er elke dag wel iets te beleven. Zo staan er eetmomenten gepland met bijvoorbeeld een sushi-avond op 30 juni en ook feestjes met livemuziek. Op 26 juni staat het eerste feestje op de planning met onze Open Air. De tickets hiervoor gaan vlot de deur uit.”

Duurzaam en lokaal

Voor het decor van hun zomerbar hebben de drie vrienden zo duurzaam mogelijk proberen te werken. “We hebben afvalhout gebruikt dat anders gewoon weggegooid zou worden. Van de banken en de tafels tot zelfs de menukaart: ze zijn allemaal van hout gemaakt”, vertelt Simon. “We werken ook zo lokaal mogelijk voor onze producten. Zo kan je een hoeveburger eten met vlees dat van onze buren van de hoeveslagerij ‘t Wilgenhof komt, ons ijs halen we van IJstijd die hier eveneens in de buurt te vinden is en we gebruiken de Zeebonk Gin, gemaakt door twee Oudenburgse vrienden. We vinden dat ook belangrijk om met lokale handelaars te werken. We brengen zo mensen samen en dat is wat we willen bereiken met onze zomerbar.”

Volledig scherm Zomerbar Fistong. © Benny Proot

Live online serie

Tijdens de opening van de zomerbar vrijdag zou normaal gezien de laatste aflevering van hun online serie live uitgezonden worden, maar dit moest verzet worden. “Niet alle groepen zouden er vandaag geraken, dus hebben we beslist om het later deze zomer te doen. Hou dus onze sociale media goed in de gaten. Op die dag zullen we te weten komen welke groep een achtdaagse reis richting een ver land wint, allemaal op onze kosten”, laat Simon weten. “Sowieso zijn we van plan om dit volgend jaar opnieuw te doen”, pikt Sybren in. “Hopelijk mogen we dezelfde locatie gebruiken.”

Volledig scherm Op de opening van de zomerbar Fistong was er al heel wat volk aanwezig. © Emelyne Six

Zomerbar Fistong is te vinden op het domein De Kluiten in de Zeeweg 60, en elke dag open tot 4 september. Van maandag tot donderdag kan je langskomen van 14 tot 1 uur, vrijdag zijn ze zelfs open tot 3 uur. Op zaterdag en zondag is de zomerbar al om 12 uur open en sluiten ze op zaterdag om 3 uur, en op zondag om 1 uur.

Betalen doe je met ‘Fistongs’ via hun app die je hier kan downloaden.

Nog wat beelden van de zomerbar:

Volledig scherm © Benny Proot

Volledig scherm © Benny Proot

Volledig scherm © Benny Proot

Volledig scherm © Benny Proot

