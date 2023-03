Zanger Ron Davis wordt geëerd met hommage in Oudenburg

De bezieler van het project is Koen Depontieu. Hij gaf eerder ook al een hommage in Bredene waar Ron Davis leefde. “Oudenburg heeft een belangrijke rol gespeeld in het leven van Ron Davis”, zegt de organisator. Het begon voor Koen allemaal met het vinden van een groot schilderij van Ron die werd gebruikt als achtergrond tijdens zijn optredens. “Mijn schoonouders waren uitbater van Camping Bienvenu in Bredene. Na het overlijden van mijn schoonmoeder zijn we tijdens het opruimen op dat reusachtig schilderij gestoten. Ron repeteerde op de camping en mijn schoonvader die nooit dronk en kon slapen op commando werd in 1965 de vaste chauffeur van het Ron Davis sextet en bleef dat tot aan zijn dood. Gezien de band met onze familie voelde ik mij verplicht om zo’n talentvolle zanger een hommage te bezorgen die hij verdient. We onderschatten vaak wat hij heeft bereikt in het Vlaamse medialandschap. Ik wil dat de mensen Ron Davis niet vergeten.”