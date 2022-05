Zaakvoerder van iconisch restaurant voor rechter na dubbele brandstichting: “Na die eerste brand stond verzekering al klaar met het geld. Waarom dan een tweede brand stichten?”

Oostende IN BEELD. Preuteleu­te geeft groot feest in uitverkoch­te Diaz Arena: “Zeker voor herhaling vatbaar”

Preuteleute heeft zaterdagavond 14 mei het beste van zichzelf gegeven in een uitverkochte Diaz Arena in Oostende. Het is de eerste Belgische groep ooit die in een uitverkocht voetbalstadion heeft opgetreden. Negenduizend mensen stonden te popelen om er een groot feest van te maken. En wat een feest is het geworden. De mannen van Preuteleute hopen het alvast nog eens te mogen doen.

15 mei